Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Sputnik, il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il nemico si sta ritirando lungo l'intera linea del fronte di guerra.

Ha aggiunto: Le forze russe hanno l'iniziativa nell'area dell'operazione militare speciale e quest'anno hanno liberato 5.000 chilometri quadrati e 219 città.

Putin ha affermato: Le industrie della difesa garantiscono il successo delle operazioni dell'esercito russo e noi insistiamo sullo sviluppo rapido di nuove armi e sulla loro consegna ai soldati.

In un'altra parte del suo discorso, il Presidente russo ha detto: Il regime di Kiev sta cercando di colpire obiettivi civili in profondità in Russia, ma ciò non lo aiuterà in alcun modo.

Putin ha aggiunto: Le industrie della difesa russe soddisfano pienamente le esigenze dell'esercito in termini di armi intelligenti, missili, munizioni, armi ed equipaggiamento militare.