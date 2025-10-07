  1. Home
Putin: L'Ucraina Cerca di Attaccare Obiettivi Civili in Profondità in Russia

7 ottobre 2025 - 23:11
News ID: 1736081
Source: ABNA24
Il Presidente russo ha affermato che l'Ucraina sta cercando di attaccare obiettivi non militari in profondità nel territorio del Paese.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Sputnik, il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il nemico si sta ritirando lungo l'intera linea del fronte di guerra.

Ha aggiunto: Le forze russe hanno l'iniziativa nell'area dell'operazione militare speciale e quest'anno hanno liberato 5.000 chilometri quadrati e 219 città.

Putin ha affermato: Le industrie della difesa garantiscono il successo delle operazioni dell'esercito russo e noi insistiamo sullo sviluppo rapido di nuove armi e sulla loro consegna ai soldati.

In un'altra parte del suo discorso, il Presidente russo ha detto: Il regime di Kiev sta cercando di colpire obiettivi civili in profondità in Russia, ma ciò non lo aiuterà in alcun modo.

Putin ha aggiunto: Le industrie della difesa russe soddisfano pienamente le esigenze dell'esercito in termini di armi intelligenti, missili, munizioni, armi ed equipaggiamento militare.

