Un accordo senza i palestinesi; inganno o tradimento?

David Hearst, analista politico ed ex redattore capo del Guardian, scrive in un articolo per Middle East Eye: I leader arabi e musulmani possono affermare di essere stati ingannati nel sostenere il piano di Trump perché il piano annunciato a Washington era fondamentalmente diverso da quello concordato in precedenza a New York. Ma questa è l'interpretazione più ottimistica. L'altra parola è tradimento. Secondo Pars Today, Hearst ha aggiunto: In un momento storico in cui l'opinione pubblica mondiale si è apertamente rivolta contro Israele e sempre più paesi hanno riconosciuto lo Stato palestinese, otto leader arabi e musulmani hanno concordato un piano che garantisce che nessuno Stato indipendente possa sorgere dalle rovine della vendetta di Israele.

Non c'è alcuna autorità

Non vi è alcuna garanzia che la pulizia etnica e il genocidio siano cessati, perché in base all'accordo, le forze israeliane non devono lasciare la Striscia di Gaza, ed è Netanyahu a decidere con quale rapidità e quanta parte di Gaza consegnare alla «Forza di Stabilizzazione Internazionale» (ISF). Determina anche quanti aiuti e materiali per la ricostruzione saranno inviati a Gaza. Non esiste un calendario specifico per tale uscita. Il piano non prevede alcun ruolo per alcun tipo di leadership palestinese nella ricostruzione di Gaza. Gaza è definitivamente e formalmente separata dalla Cisgiordania occupata, e qualsiasi idea di un collegamento tra le due è stata completamente abbandonata.

David Hearst ha proseguito affermando che nessuno degli otto leader, primi ministri o ministri degli esteri di Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto, Indonesia e Pakistan, ha consultato i palestinesi prima di accettare il piano. Proprio come i palestinesi non hanno voce in capitolo sulla struttura di governo che verrà loro imposta a Gaza.

Tutte le richieste di Netanyahu

Non c'è da stupirsi che Netanyahu avesse un gran sorriso stampato in faccia. E non c'è da stupirsi che abbia detto ai telespettatori israeliani: «Chi avrebbe mai creduto che questo fosse possibile? Hanno sempre detto che bisogna accettare le condizioni di Hamas, mandare tutti fuori. Le nostre forze devono ritirarsi affinché Hamas possa rinascere e ricostruire la Striscia di Gaza. È impossibile. Non accadrà.»

Poi, in risposta all'accordo per uno stato palestinese, ha replicato: «Assolutamente no. Non è scritto nell'accordo, ma abbiamo chiarito una cosa: che ci opponiamo fermamente alla formazione di uno stato palestinese. Il presidente Trump ha detto la stessa cosa. Ha detto di aver capito.» In questo ha ragione. L'ultima delle venti clausole dell'accordo afferma solo: «Gli Stati Uniti avvieranno un dialogo con Israele e i palestinesi per raggiungere un accordo su un orizzonte politico per una coesistenza pacifica e prospera.»

Palestina sola

Se Hamas consegna i prigionieri, non c'è garanzia che la guerra finisca e non ci sarà più alcuna leva per liberare i prigionieri palestinesi. Se rifiuta, la guerra continuerà con il pieno appoggio di Trump. Non dovrebbe sorprendere che Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania ed Egitto si siano arresi in questo modo. Anche Turchia e Qatar sono complici. Appoggiando un accordo così unilaterale e crudele, hanno voltato le spalle ai palestinesi. Ora, dopo due anni di guerra genocida, Israele ha la piena autorizzazione di restare a Gaza, direttamente o tramite intermediari come l'ex premier britannico Tony Blair.

In base a questo accordo, anche se Israele ritirasse completamente le sue forze, manterrebbe il controllo sui confini, regolando la quantità e la qualità degli aiuti e dei materiali per la ricostruzione. Gli sarebbe concesso di attaccare la moschea di Al-Aqsa e di costruire insediamenti ebraici in Cisgiordania. Si tratta della stessa formula degli Accordi di Oslo, ma su una scala molto più ampia e pericolosa. Ai palestinesi sarà permesso di vivere in pace accanto a Israele solo a condizione di sottomettersi alle sue richieste, trovando rifugio in un angolo di terra non ancora occupato dai coloni, rinunciando a ogni sogno di indipendenza. Mai nella storia i palestinesi sono stati così soli. I leader arabi e musulmani hanno risposto con paura, codardia e interessi personali al coraggio e alla resilienza del popolo di Gaza, mostrati incessantemente sugli schermi televisivi.