Cacciatorpediniere Jamaran: una manifestazione dell'abilità ingegneristica iraniana nell'arena militare

Il cacciatorpediniere Jamaran, uno dei simboli più importanti dell'autosufficienza difensiva dell'Iran, è un chiaro esempio delle capacità degli ingegneri nazionali nella progettazione e costruzione di navi di superficie avanzate. Secondo Pars Today, questo cacciatorpediniere, che prende il nome da una zona di Teheran, non è solo una nave da guerra, ma anche un messaggio strategico sulla determinazione dell'Iran a garantire la propria sicurezza marittima in acque vitali come il Golfo Persico e il Mar dell'Oman.

La nascita di un gigante navale

Il Jamaran, identificato con il numero di scafo 76, è considerata la prima fregata della classe Moudge. La sua progettazione e costruzione ha richiesto diversi anni ed è stato ufficialmente commissionato alla Marina della Repubblica Islamica dell'Iran il 17 febbraio 2011. Sebbene il suo aspetto abbia alcune somiglianze con i cacciatorpediniere di classe "Alvand", i rapporti indicano che oltre il 70% della sua progettazione e costruzione è indigena, con significativi aggiornamenti ai suoi radar, sistemi elettronici e d'arma.

Specifiche e capacità di combattimento

Il cacciatorpediniere Jamaran, con una lunghezza di circa 94 metri e un peso di 1400 tonnellate, è una nave di superficie multiruolo. Le sue caratteristiche di combattimento più importanti possono essere riassunte come segue:

Diversi armamenti: Jamaran è dotato di un arsenale completo:

Missili terra-terra: la fregata è dotata di quattro lanciatori per missili "Qader" o "Noor". Questi missili antinave hanno la capacità di colpire le navi nemiche a distanze che vanno da decine a centinaia di chilometri.

Cannone navale: sul ponte è installato un cannone principale da 76 mm, utilizzato per ingaggiare bersagli di superficie e aerei a breve distanza.

Cannoni da difesa ravvicinata: sistemi di artiglieria di centro e cannoni da 20 mm per affrontare minacce molto ravvicinate come le imbarcazioni veloci.

Missili terra-aria: questo cacciatorpediniere è in grado di installare sistemi di difesa aerea a corto raggio che forniscono uno scudo difensivo contro aerei ed elicotteri nemici.

Siluri: questo cacciatorpediniere è dotato di tre lanciasiluri da 324 mm per la guerra antisommergibile.

Sistemi elettronici e radar: il Jamaran è dotato di radar di ricerca aerea e di superficie, un sistema di guerra elettronica e un sistema di intercettazione elettronica, che gli consentono di tracciare, identificare e fuorviare bersagli e minacce.

Ruolo strategico nella Marina iraniana

Il ruolo del cacciatorpediniere Jamaran va oltre quello di una nave convenzionale. Questo cacciatorpediniere costituisce il nucleo dei "gruppi di flotta" navali della Marina iraniana. Le sue missioni principali includono "proteggere le rotte di navigazione e gli interessi marittimi dell'Iran", "esercitare la sovranità nazionale nelle acque territoriali", "condurre operazioni di pattugliamento marittimo" e "guidare gruppi di combattimento composti da imbarcazioni lanciamissili veloci". La presenza del Jamaran ha qualitativamente migliorato le capacità operative della Marina iraniana, consentendo all'Iran di disporre delle capacità di una flotta convenzionale e regolare, oltre alla sua strategia asimmetrica (che utilizza piccole imbarcazioni).