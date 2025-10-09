L'Iran è tra i 10 paesi con la piena capacità di costruire e lanciare satelliti

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – Hassan Salarieh, capo dell'Organizzazione spaziale iraniana, ha dichiarato: "Tra oltre duecento paesi nel mondo, solo circa dieci o undici hanno la piena capacità di costruire e lanciare satelliti, e l'Iran fa parte di questo gruppo. Questi paesi includono Russia, Cina, Stati Uniti, alcuni paesi europei e Giappone, che hanno una lunga storia nell'industria spaziale."

Ha aggiunto: "L'Iran, facendo affidamento sulla capacità indigena, ha portato avanti lo sviluppo simultaneo di satelliti e vettori di lancio. La produzione di satelliti nel Paese è stata prevalentemente individuale (progetto singolo), ma con l'inizio del progetto della costellazione satellitare Shahid Soleimani, il concetto di produzione in quantità è entrato nella letteratura spaziale iraniana."

Il capo dell'Organizzazione spaziale iraniana ha proseguito: "Dalla metà degli anni '80 (del calendario iraniano) e con la definizione di progetti di costruzione di satelliti nelle università Sharif, Amirkabir, Elm-o-Sanat e Malek Ashtar, è iniziata l'ondata di formazione di risorse umane. Queste forze sono riuscite a costruire i primi satelliti."

Hassan Salarieh ha aggiunto: "Il punto di svolta in questo percorso è stato il successo del lancio del satellite Omid nel 2008 (1387 del calendario iraniano), che ha creato fiducia nazionale nella capacità di mettere una massa in orbita."