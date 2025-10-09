Ordinato il ritiro dell'esercito del regime sionista da Gaza

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, la radio dell'esercito del regime sionista ha annunciato che le squadre operative attive dell'esercito di questo regime nella città di Gaza hanno ricevuto l'ordine di prepararsi per il completo ritiro verso le linee posteriori nei prossimi giorni.

Inoltre, il portavoce dell'esercito del regime sionista ha anche annunciato che, in base agli ordini dei leader politici e in base alla valutazione della situazione, l'esercito ha avviato i preparativi operativi per l'attuazione dell'accordo e sta contemporaneamente svolgendo preparativi e azioni di combattimento per il trasferimento verso le linee di schieramento modificate nel prossimo futuro.

Il canale in lingua ebraica Kan ha anche confermato che i militari dell'esercito sionista nella Striscia di Gaza hanno iniziato a prepararsi per il ritiro dalla Striscia verso le linee concordate.

A tale riguardo, il gabinetto di sicurezza del regime sionista terrà una riunione alle 17:00 ora di Gerusalemme occupata per esaminare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza.

Il movimento di resistenza islamica Hamas ha annunciato ufficialmente la scorsa notte di aver raggiunto un accordo di cessate il fuoco nella guerra di Gaza nel processo negoziale di Sharm El Sheikh tra i gruppi di resistenza, le parti mediatrici e il nemico sionista, che porterà alla fine della guerra a Gaza, al ritiro delle forze di occupazione sioniste, all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e allo scambio di prigionieri.

Anche Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha annunciato che il regime sionista e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di cessate il fuoco a Gaza.

Ha affermato che tutti i prigionieri sionisti saranno presto rilasciati e che Israele ritirerà le sue forze alle linee concordate.