Economia asiatica | Il ritorno del più antico metodo di commercio: la permuta, nuova arma delle economie sotto sanzioni

A seguito dell'intensificazione delle sanzioni occidentali, in particolare contro Russia, Iran e Cina, il mondo sta assistendo al ritorno di un antico metodo nell'arena del commercio internazionale. La "permuta", un tempo considerato l'unico metodo di scambio umano, è ora diventato uno strumento strategico per aggirare le sanzioni e mantenere il flusso degli scambi tra potenze non occidentali. Qui in questo articolo del portale di Pars Today, potete leggere una breve analisi del commercio in base alla permuta nell'economia dell'Asia:

Permuta: dalla storia antica alla geopolitica moderna

La permuta è la più antica forma di scambio della civiltà umana; una transazione diretta, senza denaro, in cui beni e servizi vengono scambiati direttamente tra loro. Sebbene questo metodo abbia perso importanza con l'avvento del denaro, in epoca moderna e sotto l'influenza dell'aumento delle sanzioni, è tornata ad essere uno strumento vitale per i paesi sotto pressione. Questo metodo consente ai paesi di soddisfare le proprie esigenze commerciali senza dover ricorrere a transazioni bancarie internazionali, facilmente tracciabili e bloccate.

Esempi concreti: dall'auto in cambio di grano, dal petrolio in cambio del tè

Nella pratica, numerosi esempi di questo tipo di transazione sono diventati popolari negli ultimi anni. Ad esempio, nell'ambito della cooperazione economica tra Cina e Russia, Mosca ha scambiato automobili cinesi con grano e metalli con macchinari. Nell'ambito della cooperazione economica tra Iran e Cina, le aziende cinesi hanno anche inviato componenti per auto in Iran, ricevendo in cambio rame, zinco e persino pistacchi. Un altro accordo simbolico è stato quello in cui il debito petrolifero dell'Iran è stato saldato con l'esportazione di tè di Ceylon. Anche il Pakistan ha firmato un accordo di permuta, scambiando il suo riso con petrolio, rame ed elettricità dell'Iran.

Pakistan: un attore emergente in campo di permuta

Il Pakistan è recentemente diventato un partecipante attivo nel commercio di permuta riformando il suo quadro giuridico. Concludendo accordi con Iran, Afghanistan e Russia, il Paese non solo sta cercando di ridurre la pressione sulle sue riserve valutarie, ma è anche diventato un concorrente dell'India nell'esportazione di prodotti come il riso basmati. Questa mossa strategica potrebbe influire sulla bilancia commerciale dell'Asia meridionale.

Risposta occidentale: monitoraggio, identificazione e scontro

I Paesi occidentali, in particolare Stati Uniti e Unione Europea, stanno monitorando attentamente questa nuova tendenza. Hanno creato una "lista congiunta di beni ad alta priorità" per identificare e tracciare 50 beni critici che la Russia sta cercando di soddisfare per le sue esigenze belliche. Hanno anche avvertito le aziende internazionali di prestare estrema cautela negli scambi commerciali con paesi terzi come Cina, Emirati Arabi Uniti e India, che potrebbero fungere da ponte per il trasporto di questi beni.

L'India al centro della tempesta; tra amicizia con l'Occidente e vantaggi con la Russia

Seconda economia asiatica e uno dei maggiori acquirenti di petrolio russo, l'India si trova nel mirino delle sanzioni. L'amministrazione Trump ha esercitato una pressione senza precedenti sul Paese imponendo dazi del 25% sui prodotti indiani e accusando Nuova Delhi di "finanziare la guerra della Russia". Tuttavia, l'India, sottolineando le sue relazioni "stabili e comprovate" con Mosca, ha annunciato che continuerà ad acquistare petrolio russo. Questa posizione ha trasformato la tensione tra Washington e Nuova Delhi in uno dei punti critici dell'economia globale.

Il futuro del commercio mondiale all'ombra del ritorno della permuta

Il commercio basato sulla permuta sembra essere più di una semplice soluzione temporanea, ma piuttosto un segno di una profonda trasformazione dell'ordine economico mondiale. Questo fenomeno riflette gli sforzi dei Paesi non occidentali per creare un sistema commerciale parallelo e ridurre la loro dipendenza dai tradizionali meccanismi guidati dall'Occidente. Sebbene questo metodo affronti sfide come le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e le complessità logistiche, nel breve termine consente ai paesi sottoposti a sanzioni di preservare in una certa misura le proprie economie. Nel lungo termine, il proseguimento di questa tendenza potrebbe portare all'indebolimento del dominio del dollaro e alla formazione di nuovi blocchi economici nel mondo.