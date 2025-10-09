Dettagli sulla prima fase dell'accordo per la cessazione della guerra dei sionisti contro il popolo oppresso di Gaza

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, il canale televisivo CNN, citando la BBC, ha affermato in un rapporto di oggi, giovedì, di aver ottenuto parti dell'accordo per la cessazione della guerra degli occupanti sionisti contro il popolo oppresso di Gaza.

Secondo l'affermazione di questo media, sebbene i dettagli completi dell'accordo di cessate il fuoco nella prima fase non siano stati ancora ufficialmente rivelati, ciò che sappiamo finora è: una fonte palestinese ha riferito alla BBC che l'accordo stabilisce che 250 prigionieri palestinesi e 1.700 residenti di Gaza che sono stati detenuti dalle forze (occupanti) israeliane dall'inizio della guerra saranno rilasciati. La fonte ha affermato che Hamas finora non ha ricevuto una lista dei prigionieri palestinesi che Israele (il regime che uccide i bambini) intende rilasciare, ma si prevede che la questione si risolva nel giro di poche ore.

Secondo l'affermazione della BBC, e senza riferimento al precedente del regime sionista nel non attuare i suoi impegni, un alto funzionario palestinese ha anche informato questo media che, secondo l'accordo, Israele (il regime occupante) consentirà l'ingresso giornaliero di 400 camion di aiuti a Gaza e questo numero aumenterà gradualmente nelle fasi successive! Secondo un funzionario della Casa Bianca, Hamas rilascerà 20 prigionieri vivi detenuti durante la prima fase dell'accordo.

Hamas aveva precedentemente rilasciato una dichiarazione che confermava l'accordo per la cessazione della guerra dei sionisti contro il popolo oppresso di Gaza, chiedendo a Trump, ai paesi mediatori e alle parti arabe e islamiche di obbligare gli occupanti sionisti a attuare completamente l'accordo.