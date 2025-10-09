  1. Home
9 ottobre 2025 - 12:48
News ID: 1736731
Source: ABNA24
Reazione del Presidente del regime sionista all'accordo di cessazione della guerra a Gaza

Il Presidente del regime sionista, in risposta all'accordo di cessazione della guerra a Gaza, ha sostenuto di appoggiare l'accordo raggiunto!

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, citando la CNN, Isaac Herzog, Presidente del regime sionista, in reazione all'accordo di Gaza, ma senza fare riferimento ai crimini di questo regime contro il popolo oppresso nella Striscia, ha adottato un gesto populista affermando: "Il cuore di Israele batte con i prigionieri e le loro famiglie!"

Il Presidente del regime sionista ha dichiarato: "Esprimo il mio pieno sostegno all'accordo raggiunto. Ringrazio il Presidente Trump per la sua gestione nel garantire la liberazione dei prigionieri e la fine della guerra."

Il Movimento di Resistenza Islamica Hamas aveva annunciato in un comunicato poche ore prima: "Annunciamo il raggiungimento di un accordo che porterà alla fine della guerra a Gaza, al ritiro delle forze di occupazione [sioniste], all'ingresso degli aiuti [umanitari] e allo scambio di prigionieri."

Hamas ha anche chiesto a Trump, ai paesi mediatori e alle parti arabe e islamiche di obbligare gli occupanti sionisti a attuare completamente l'accordo.

