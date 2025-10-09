Hamas annuncia la consegna della lista dei suoi prigionieri

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, citando il sito di notizie Palestine Today, Zaher Jabarin, capo dell'Ufficio Martiri e Prigionieri del Movimento di Resistenza Islamica Hamas, ha annunciato che il movimento ha presentato la lista dei prigionieri palestinesi alle parti mediatrici, secondo i criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco e della fine dell'aggressione del regime sionista contro il popolo di Gaza.

Egli ha dichiarato che Hamas è ora in attesa della finalizzazione dell'accordo sui nomi, in modo da poter annunciare la lista ufficiale attraverso l'Ufficio Media speciale per gli affari dei prigionieri, dopo il completamento dei coordinamenti e delle procedure correlate.

Jabarin ha sottolineato: "Il Movimento di Resistenza Islamica Hamas rimane impegnato verso i prigionieri e le loro famiglie resistenti, e ha posto la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi in cima alle sue priorità."

Egli ha concluso: "Hamas continuerà a lottare e a seguire questo dossier fino alla liberazione dell'ultimo prigioniero palestinese e non rimarrà mai in silenzio di fronte alla sofferenza e al sacrificio delle loro famiglie."