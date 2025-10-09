  1. Home
Hamas annuncia la consegna della lista dei suoi prigionieri

9 ottobre 2025 - 12:47
News ID: 1736729
Source: ABNA24
Un alto funzionario di Hamas ha detto di aver consegnato la lista dei prigionieri.

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, citando il sito di notizie Palestine Today, Zaher Jabarin, capo dell'Ufficio Martiri e Prigionieri del Movimento di Resistenza Islamica Hamas, ha annunciato che il movimento ha presentato la lista dei prigionieri palestinesi alle parti mediatrici, secondo i criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco e della fine dell'aggressione del regime sionista contro il popolo di Gaza.

Egli ha dichiarato che Hamas è ora in attesa della finalizzazione dell'accordo sui nomi, in modo da poter annunciare la lista ufficiale attraverso l'Ufficio Media speciale per gli affari dei prigionieri, dopo il completamento dei coordinamenti e delle procedure correlate.

Jabarin ha sottolineato: "Il Movimento di Resistenza Islamica Hamas rimane impegnato verso i prigionieri e le loro famiglie resistenti, e ha posto la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi in cima alle sue priorità."

Egli ha concluso: "Hamas continuerà a lottare e a seguire questo dossier fino alla liberazione dell'ultimo prigioniero palestinese e non rimarrà mai in silenzio di fronte alla sofferenza e al sacrificio delle loro famiglie."

