Movimento Jihad Islamico: Il cessate il fuoco di Gaza è stato raggiunto grazie all'eroismo dei combattenti della Resistenza

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, citando l'Agenzia di stampa Shehab, il Movimento del Jihad Islamico Palestinese ha rilasciato una dichiarazione in risposta all'accordo di cessate il fuoco raggiunto a Gaza, affermando che ciò che è stato ottenuto dall'accordo sul cessate il fuoco e sullo scambio di prigionieri con il nemico sionista non è stato un dono da parte di nessuno.

La dichiarazione aggiunge: "Pur non negando gli sforzi arabi e internazionali, sottolineiamo l'entità degli enormi sacrifici del popolo palestinese e il coraggio e l'eroismo dei suoi combattenti sul campo, che hanno affrontato le forze nemiche e hanno mostrato un coraggio senza precedenti nella battaglia; e se non fosse stato per questo, la Resistenza non sarebbe stata in grado di presentarsi come un rivale potente al tavolo dei negoziati."

Il Jihad Islamico Palestinese ha precisato che in questi momenti storici, il popolo palestinese non dimenticherà i suoi grandi martiri, che hanno avuto un ruolo importante nella resistenza della Resistenza e nel raggiungimento di questa fase cruciale, e sono stati in grado di costringere il nemico a cessare le sue aggressioni.