"Trump"; dall'annuncio della data di rilascio dei prigionieri sionisti alla posizione anti-iraniana

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, il canale televisivo CNN ha riportato ora in merito alla prima fase dell'accordo di cessazione della guerra a Gaza: "Quello che sappiamo sul probabile corso dei prossimi giorni è: un funzionario della Casa Bianca ha detto che il gabinetto (del regime) israeliano voterà oggi, giovedì, sul piano di pace (cessazione della guerra). Se Israele (il regime) è d'accordo, avrà 24 ore per ritirare le sue forze (da Gaza). Ciò segnerà l'inizio di un periodo di 72 ore durante il quale Hamas potrebbe rilasciare i prigionieri rimanenti."

Secondo la CNN, il funzionario della Casa Bianca ha detto che gli Stati Uniti si aspettano che il rilascio di 20 prigionieri inizi da lunedì, anche se Hamas potrebbe agire prima per la loro liberazione. Trump ha detto che i prigionieri "saranno probabilmente rilasciati lunedì".

D'altra parte, il Presidente degli Stati Uniti, in un'intervista con Fox News, ha detto che i prigionieri a Gaza saranno probabilmente rilasciati lunedì. Questa notizia è stata diffusa dopo che in precedenza era stato reso pubblico un accordo sulla prima fase del cessate il fuoco tra gli occupanti sionisti e Hamas.

Questo avviene mentre gli esperti, data la storia oscura del regime sionista, mettono in guardia già da ora sul suo mancato rispetto degli impegni.

Donald Trump, in questa intervista, riferendosi all'aggressione di alcuni mesi fa da parte del suo Paese e degli occupanti sionisti contro l'Iran, in violazione delle convenzioni internazionali, ha affermato che Teheran è "a circa un mese, forse due, dall'avere un'arma nucleare, e se avessi permesso che ciò accadesse, questo accordo non sarebbe stato possibile"!