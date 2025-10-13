Motivazione di Araghchi per l'assenza a Sharm el-Sheikh: "Non interagiamo con coloro che hanno attaccato il popolo iraniano"

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - il Ministro degli Affari Esteri ha chiarito il motivo dell'assenza della Repubblica Islamica dell'Iran al vertice di Sharm el-Sheikh, affermando: "Non possiamo impegnarci con coloro che hanno attaccato il popolo iraniano e continuano a minacciarci e sanzionarci."

Seyed Abbas Araghchi ha scritto sul suo account X (ex Twitter) nelle prime ore di lunedì 13 ottobre 2025: "L'Iran è grato per l'invito del Presidente Al-Sisi a partecipare al vertice di Sharm el-Sheikh. Pur favorendo l'impegno diplomatico, né il Presidente Pezeshkian né io possiamo interagire con controparti che hanno attaccato il popolo iraniano e continuano a minacciarci e sanzionarci."

Ha aggiunto: "Ciononostante, l'Iran accoglie con favore qualsiasi iniziativa che ponga fine al genocidio di Israele a Gaza e che porti all'espulsione delle forze di occupazione."

Araghchi ha chiarito: "I palestinesi hanno il pieno diritto di ottenere il loro fondamentale diritto all'autodeterminazione, e tutti i Paesi hanno più che mai il dovere di assisterli in questa legittima e legale richiesta."

Il Ministro degli Affari Esteri ha continuato: "L'Iran è sempre stato e rimarrà una forza chiave per la pace nella regione. Contrariamente al regime genocida israeliano, l'Iran non cerca guerre infinite – soprattutto a spese dei presunti alleati – ma cerca invece pace duratura, prosperità e cooperazione."