Tel Aviv: I corpi dei prigionieri israeliani saranno consegnati oggi

13 ottobre 2025 - 14:19
La televisione del regime sionista ha annunciato che i corpi di un certo numero di prigionieri sionisti saranno consegnati oggi.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Shahab, il Canale 13 della televisione del regime sionista ha riferito che i corpi di un certo numero di prigionieri sionisti saranno consegnati dalle forze della Resistenza nel pomeriggio di oggi.

Secondo questo rapporto, i suddetti prigionieri sionisti sono stati uccisi durante i brutali attacchi degli occupanti contro la Striscia di Gaza.

Le forze della Resistenza palestinese hanno consegnato oggi 20 prigionieri sionisti alla squadra della Croce Rossa in due fasi.

