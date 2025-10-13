Tel Aviv: I corpi dei prigionieri israeliani saranno consegnati oggi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Shahab, il Canale 13 della televisione del regime sionista ha riferito che i corpi di un certo numero di prigionieri sionisti saranno consegnati dalle forze della Resistenza nel pomeriggio di oggi.
Secondo questo rapporto, i suddetti prigionieri sionisti sono stati uccisi durante i brutali attacchi degli occupanti contro la Striscia di Gaza.
Le forze della Resistenza palestinese hanno consegnato oggi 20 prigionieri sionisti alla squadra della Croce Rossa in due fasi.
