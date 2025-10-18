Kharrazi: La Repubblica Islamica è disposta a negoziare, ma non accetterà le imposizioni

Kamal Kharrazi, presidente del Consiglio strategico per le relazioni estere della Repubblica Islamica dell'Iran, ha dichiarato: Se il negoziato si basa su principi logici e la dignità della Repubblica Islamica viene rispettato, siamo pronti a negoziare; siamo pronti a negoziare ora, a condizione che i principi che regolano il negoziato vengano rispettati e che stiamo attenti a non imporci nulla, e se vogliono imporre, ci opporremo.

Kamal Kharrazi in un'intervista con il sito KHAMENEI.IR, ha aggiunto: Durante i negoziati, abbiamo sempre tenuto a mente la dignità della Repubblica Islamica, non abbiamo stipulato alcun accordo che contraddicesse la dignità della Repubblica Islamica e abbiamo sempre sottolineato "il diritto dell'Iran ad arricchire l'uranio". Ma allo stesso tempo, è stata dimostrata flessibilità nei negoziati affinché si potesse giungere a una conclusione. Pertanto, l'esperienza dei tre principi di "onore", "saggezza" e "interesse" è stata chiaramente visibile in questi negoziati nucleari.

Khazari ha sottolineato: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un attacco militare durante i negoziati, il che è contrario ai principi negoziali; oppure gli europei non hanno rispettato i loro impegni e, pur avendo concluso che l'Iran avrebbe dovuto accettare l'arricchimento zero, hanno comunque sostenuto che avrebbe dovuto utilizzare il BARJAM e implementato il meccanismo dello Snapback. Questi sono contrari ai principi discussi nella letteratura diplomatica.

Il presidente del Consiglio strategico per le relazioni estere e membro del Consiglio per il Discernimento dell'Opportunità dell'Iran, ha considerato la politica di autosufficienza come una delle principali politiche della Repubblica Islamica dell'Iran e ha sottolineato: l'arricchimento dell'uranio è un "diritto inalienabile" del nostro Paese e non qualcosa a cui rinunciare o che dipendere esclusivamente da altri, e che è nel migliore interesse della nazione.

Kharrazi ha infine commentato l'accettazione del cessate il fuoco: Israele ha dovuto affrontare una pressione significativa e che gli attacchi missilistici iraniani sono stati efficaci, creando numerose sfide all'interno dei Territori Occupati. È stato stimato che la guerra dei 12 giorni ha comportato circa 2.4 miliardi di dollari di costi diretti per Israele, esclusi i costi indiretti. Queste pressioni, sia economiche che psicologiche all'interno delle Territori Occupate, erano significative. Inoltre, gli americani non volevano che il conflitto continuasse, si diffondesse nella regione o li coinvolgesse ulteriormente, poiché non era nel loro interesse e di conseguenza, hanno chiesto un cessate il fuoco. Anche noi avevamo detto fin dall'inizio che se loro non avessero attaccato, noi non avremmo continuato, e quindi anche noi abbiamo fermato la guerra.