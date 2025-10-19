Perché Trump ha fatto marcia indietro sull'invio dei Tomahawk all'Ucraina?

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando inews, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, dopo intensi e tesi colloqui con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, alla Casa Bianca, sembra aver deciso di non fornire i missili Tomahawk all'Ucraina.

Il missile Tomahawk è un missile da crociera a lungo raggio che viene solitamente lanciato dal mare per colpire obiettivi in profondità nel territorio nemico.

Con una portata di 2.500 chilometri, questo missile poteva mettere nel suo raggio d'azione 1.945 obiettivi militari russi e persino la città di Mosca, aumentando drasticamente la capacità dell'Ucraina di rispondere agli attacchi russi.

Trump aveva precedentemente accennato che avrebbe fornito queste armi alla NATO per essere consegnate all'Ucraina. Durante il suo viaggio nei territori occupati, aveva detto: "Forse, se questa guerra non si risolve, darò loro i Tomahawk".

Ma dopo l'incontro di sabato alla Casa Bianca, Trump sembra aver fatto marcia indietro su questa idea ed ha espresso la speranza che la guerra finisca senza l'uso dei Tomahawk. Ora sorge la domanda: cosa ha fatto cambiare idea a Trump?

Il Rischio di Guerra Nucleare

La Russia ha apertamente dichiarato che la fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina intensificherà la guerra e potrebbe persino portare a una guerra nucleare.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza ed ex presidente della Russia, ha avvertito che è impossibile distinguere tra missili Tomahawk con testate nucleari e non nucleari dopo il lancio, suggerendo indirettamente che la risposta della Russia a un tale attacco potrebbe essere nucleare. Medvedev ha detto a questo proposito: "Come dovrebbe rispondere la Russia? Esattamente allo stesso modo!"

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha detto la scorsa settimana che "la questione dei Tomahawk è molto preoccupante" e ha descritto la loro vendita come un "momento molto sensibile" che porterà a "un'escalation delle tensioni da tutte le parti".

A questo proposito, ha detto: "Immaginate: un missile a lungo raggio è lanciato e sta volando, e sappiamo che potrebbe essere nucleare. Cosa dovrebbe pensare la Federazione Russa? Come dovrebbe reagire la Russia? Gli esperti militari stranieri dovrebbero capire queste parole."

Non è chiaro quanto siano serie le minacce di Mosca, poiché la Russia ha lanciato diversi avvertimenti di guerra nucleare in precedenza. Ma Zelensky sembra considerare il rischio di escalation la ragione principale del mancato raggiungimento dell'accordo, e ha detto ai giornalisti che lui e Trump hanno parlato di missili a lungo raggio, ma hanno deciso di non commentare, "perché Washington non vuole un'escalation delle tensioni."

Alla domanda se fosse più ottimista riguardo alla ricezione dei Tomahawk dopo l'incontro alla Casa Bianca, ha risposto: "Sono realista!"

Il Coinvolgimento degli Stati Uniti nella Guerra

Dopo le minacce russe, è possibile che Trump abbia sentito che "fornire Tomahawk all'Ucraina significa un coinvolgimento eccessivo degli Stati Uniti nella guerra."

Il Cremlino ha recentemente annunciato che Putin, durante il contatto di questa settimana, ha detto a Trump che la vendita dei Tomahawk all'Ucraina infliggerebbe un "colpo significativo" alle relazioni USA-Russia e metterebbe in pericolo i colloqui di pace.

Putin aveva detto all'inizio di questo mese che l'uso dei Tomahawk non sarebbe possibile senza la partecipazione diretta di esperti militari americani e che tale intervento porterebbe a una "nuova fase di escalation della tensione."

Sia che Trump abbia considerato queste dichiarazioni e minacce come un serio pericolo per la sicurezza americana o meno, egli sa in ogni caso che un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti probabilmente non sarebbe attraente per i suoi principali sostenitori elettorali.

Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane con un approccio isolazionista in materia di politica estera e riducendo gli aiuti internazionali, promettendo di porre fine all'intervento americano nelle "guerre infinite" all'estero.

Tony Brenton, ex ambasciatore britannico in Russia, ha detto che Trump ha dichiarato apertamente che, a suo avviso, "la guerra in Ucraina non è una guerra americana, ma una guerra europea, e sebbene gli Stati Uniti siano in qualche misura disposti a sostenere, in definitiva l'Europa deve farsi carico del peso principale dell'armamento e dell'assistenza finanziaria all'Ucraina."

La Preoccupazione per la Riduzione dell'Arsenale Americano

Una delle preoccupazioni degli alleati dell'Ucraina durante la guerra è stata l'eccessiva fornitura di armi e l'indebolimento dei loro arsenali interni.

L'Ucraina necessita di una versione relativamente nuova del missile Tomahawk con un lanciatore terrestre, poiché non dispone delle navi e dei sottomarini da cui questi missili vengono solitamente lanciati.

Questi lanciatori terrestri sono rari e, secondo i rapporti, l'esercito americano dispone solo di 2 di tali lanciatori.

Trump ha detto che gli Stati Uniti non possono svuotare le loro scorte di Tomahawk e ha aggiunto che "ne abbiamo bisogno anche noi, e quindi non so cosa possiamo fare al riguardo."