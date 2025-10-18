Ambasciatore del Vietnam a Teheran: Sono rimasto colpito dall'alto livello tecnologico dell'Iran

Mercoledì 15 ottobre 2025, la Casa Iraniana per l'Innovazione e la Tecnologia di Teheran (iHiT) ha ospitato Luong Ngoc Nouyen, ambasciatore vietnamita a Teheran, accompagnato da Hossein Roozbeh, Capo dell'Organizzazione per lo Sviluppo della Cooperazione Scientifica e Tecnologica Internazionale della Vicepresidenza per la Scienza, la Tecnologia e l'Economia Basata sulla Conoscenza della Presidenza iraniana. Secondo quanto riportato da Pars Today, citando l'IRNA, Luong Ngoc Nouyen, ambasciatore vietnamita a Teheran, ha dichiarato mercoledì di aver sentito molto parlare delle capacità dell'Iran, soprattutto nel campo delle nanotecnologie e delle tecnologie dell'informazione, e di essere ansioso di vedere da vicino questi risultati. Ha dichiarato: "Oggi sono rimasto molto colpito dall'elevato livello tecnologico raggiunto in Iran".

Riferendosi all'elevato potenziale scientifico e tecnologico dell'Iran, Luong Ngoc Nouyen ha aggiunto: "Il mio obiettivo nel partecipare a questo centro è conoscere le ultime tecnologie iraniane ed esplorare aree di cooperazione congiunta. Trasmetterò i risultati di questa visita al mio governo in modo che possiamo agevolare la cooperazione tra i due Paesi".

L'ambasciatore del Vietnam ha inoltre chiesto l'istituzione di un ufficio di rappresentanza iraniano per la tecnologia ad Hanoi e ha affermato: "Questa misura può facilitare gli scambi scientifici e tecnologici e accelerare la cooperazione strategica tra i due Paesi". Riferendosi alle capacità del Vietnam nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ha affermato: "Il nostro Paese ha avuto un'esperienza positiva nella coltivazione extraterritoriale a Cuba e ha moltiplicato il volume della produzione agricola e delle esportazioni di prodotti.

Un modello simile può essere implementato in cooperazione congiunta con l'Iran, soprattutto nel campo della coltivazione del riso e della frutta, poiché il clima dell'Iran settentrionale è molto simile a quello delle regioni agricole del Vietnam".

In un'altra parte del suo discorso e riferendosi alle politiche del governo vietnamita per lo sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza, Ngoc Nouyen ha affermato: "Attualmente, circa l'8% del PIL del Vietnam è generato dall'esportazione di prodotti tecnologici e basati sulla conoscenza, e il nostro obiettivo è raddoppiare questa cifra nei prossimi anni. In questa direzione, la cooperazione con i paesi tecnologici, incluso l'Iran, è la nostra priorità".

Durante la visita dell'ambasciatore vietnamita alla Casa per l'Innovazione dell'Iran, il capo dell'Organizzazione per lo Sviluppo della Cooperazione Scientifica e Tecnologica Internazionale della Vicepresidenza per la Scienza, la Tecnologia e l'Economia Basata sulla Conoscenza, accogliendo la delegazione vietnamita, ha spiegato la vasta capacità dell'ecosistema scientifico e tecnologico iraniano e, riferendosi all'esistenza di circa 11.000 aziende basate sulla conoscenza attive nel Paese, ha dichiarato: "L'ecosistema scientifico e tecnologico della Repubblica Islamica dell'Iran ha svolto un ruolo efficace nello sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza ed è stato in grado di soddisfare le esigenze nonostante le sanzioni oppressive. Questa capacità è pronta per un'interazione costruttiva ed efficace con i paesi amici, incluso il Vietnam".