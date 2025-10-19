Bombardamento di 20 obiettivi a Gaza da parte dei caccia israeliani; l'avvertimento di Katz

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Palestine Al-Youm, i media del regime sionista hanno affermato che l'aviazione militare di questo regime ha finora bombardato venti obiettivi nelle aree di Rafah e Deir al-Balah a Gaza.

Nonostante la negazione da parte di Al-Qassam di una violazione del cessate il fuoco nel sud di Gaza, i caccia del regime sionista hanno attaccato 20 siti in diverse zone di Gaza.

Contemporaneamente, l'ufficio di Netanyahu ha dichiarato, a suo nome, che il primo ministro del regime sionista ha ordinato attacchi contro obiettivi appartenenti alla resistenza.

D'altra parte, Yisrael Katz, ministro della guerra del regime sionista, ha anche affermato: "Hamas imparerà oggi una dura lezione per capire che l'esercito israeliano è molto serio nel proteggere i suoi soldati e nel prevenire che subiscano danni. Abbiamo dato ordini all'esercito di agire contro obiettivi militari di Hamas a Gaza. Hamas pagherà un prezzo pesante per ogni sparo e violazione del cessate il fuoco, e se non coglierà il messaggio, gli attacchi si intensificheranno."