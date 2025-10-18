Ed ecco il dietro le quinte | Il cambio di rotta di Trump sull'invio di missili da crociera Tomahawk in Ucraina

Donald Trump ha improvvisamente cambiato la sua posizione sulla fornitura all'Ucraina di missili da crociera Tomahawk. Sembra che dietro questo cambio di rotta ci siano fattori geopolitici, considerazioni militari e interazioni diplomatiche con Russia e Ucraina. Durante un incontro con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a Washington, Trump ha affermato che inviare missili Tomahawk in Ucraina è prematuro in questo momento e che la sua priorità è porre fine alla guerra con la Russia.

La CNN ha riferito a questo proposito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cambiato idea sul sostegno agli attacchi dell'Ucraina contro le strutture energetiche russe dopo aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin, ma ha mantenuto l'opzione di inviare missili Tomahawk in Ucraina. A questo proposito, alcuni analisti ritengono anche che Trump non sembri aver cambiato completamente la sua posizione sulla questione, ma sia sul punto di prendere una decisione definitiva e stia valutando attentamente le conseguenze diplomatiche, militari e tecniche di questa potenziale azione. Ciononostante, le prove suggeriscono che Trump abbia cambiato idea sull'invio di missili Tomahawk in Ucraina.

Tuttavia, dietro la decisione di Trump ci sono i seguenti fattori:

Preoccupazione per l'escalation delle tensioni con la Russia: uno dei motivi principali del cambio di posizione di Trump è la preoccupazione di un'escalation diretta del conflitto con la Russia. Trump è ben consapevole che Mosca ha dichiarato che l'invio di missili Tomahawk in Ucraina rappresenta una linea rossa nelle relazioni russo-americane. Pertanto, dopo una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, Trump ha annunciato la sua disponibilità ad astenersi dal sostenere direttamente gli attacchi ucraini alle infrastrutture russe. Tuttavia, non ha escluso l'opzione di inviare missili Tomahawk, ma l'ha piuttosto mantenuta come strumento di pressione diplomatica.

Cautela sul mantenimento della potenza militare statunitense: Trump ha sottolineato che i Tomahawk sono armi molto potenti e che gli Stati Uniti devono essere cauti nel loro utilizzo. Ha fatto riferimento all'uso di 30 missili Tomahawk nell'attacco all'Iran e ha affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno di questi missili e non dovrebbero fornirli facilmente ad altri. Ciò indica la volontà di Trump di mantenere l'equilibrio di potere e la deterrenza militare a livello globale.

Sfide tecniche e logistiche: un ostacolo pratico è come lanciare i missili. Il Tomahawk è principalmente un'arma navale e l'Ucraina dovrebbe costruire piattaforme di lancio terrestri per utilizzarlo. Inoltre, la fornitura di questi missili da inviare in Ucraina potrebbe essere limitata, poiché parte delle scorte è destinata alle missioni navali statunitensi.

Usare le minacce come strumento di negoziazione: in una telefonata con Zelensky, Trump ha annunciato che potrebbe dare a Putin un ultimatum: se la Russia non riprende i colloqui di pace, gli Stati Uniti forniranno missili Tomahawk all'Ucraina. Questa minaccia suggerisce che Trump stia usando l'opzione missilistica come strumento di pressione politica per costringere la Russia a negoziare, piuttosto che semplicemente per fornire supporto militare all'Ucraina.

Considerazioni sull'opinione pubblica e interna: Trump cerca inoltre di evitare un coinvolgimento diretto nella guerra, considerando l'opinione pubblica americana e le pressioni interne. L'invio di missili a lungo raggio all'Ucraina potrebbe incontrare reazioni negative interne, soprattutto se portasse a un'intensificazione del conflitto tra NATO e Russia. Pertanto, preferisce mantenere le opzioni militari come una minaccia, ma astenersi dal metterle in atto.

Conclusione

Il cambio di rotta di Trump sull'invio di missili Tomahawk in Ucraina è il risultato di una combinazione di considerazioni diplomatiche, militari e politiche. Sta cercando di usare questo potente strumento come leva per porre fine alla guerra, senza entrare direttamente nel conflitto o mettere a repentaglio le risorse militari statunitensi.