Secondo l'agenzia di stampa Abna, "Donald Trump", Presidente degli Stati Uniti, oggi domenica ha pubblicato un post sul suo social network, Truth Social, in cui ha affermato: "Gustavo Petro, Presidente della Colombia, è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione di droga su vasta scala in grandi e piccole fattorie in tutta la Colombia."

Il Presidente degli Stati Uniti, che in precedenza aveva sollevato lo stesso pretesto contro il Venezuela per un palese intervento militare nei Caraibi, ha affermato: "Questo è diventato il business più grande della Colombia e Petro non fa nulla per fermarlo, nonostante i massicci pagamenti e sussidi dagli Stati Uniti, che non sono altro che una truffa a lungo termine per l'America. A partire da oggi, questi pagamenti o qualsiasi altra forma di pagamento o sussidio alla Colombia non verranno più effettuati."

Ripetizione dell'accusa di "narcotraffico" di Trump, questa volta contro il Presidente della Colombia

"Donald Trump" ha affermato: "Lo scopo di questa produzione di droga è vendere enormi quantità di questo prodotto agli Stati Uniti, causando morte, distruzione e caos. Petro, un leader con pochi sostenitori e molto impopolare, con nuove parole sull'America, farebbe meglio a chiudere immediatamente questi campi di coltivazione della morte, altrimenti gli Stati Uniti li chiuderanno per lui, e non sarà fatto amichevolmente."

Ciò avviene mentre Gustavo Petro, Presidente della Colombia, aveva precedentemente criticato aspramente le autorità statunitensi, dichiarando che avevano commesso il "crimine di omicidio" e violato la sovranità della Colombia nelle sue acque territoriali.

Petro ha aggiunto nelle sue dichiarazioni che il pescatore colombiano "Alejandro Carranza" non aveva alcun legame con il traffico di droga ed era impegnato nella sua attività quotidiana di pesca.