Masoud Pezeshkian, presidente della Repubblica islamica dell'Iran, ha fatto riferimento mercoledì ai recenti sviluppi tra Afghanistan e Pakistan, affermando che gli eventi tra questi due paesi fratelli, musulmani e vicini, hanno causato profonda preoccupazione e dolore tra tutte le nazioni della regione, compresa la Repubblica islamica dell'Iran. Pezeshkian ha osservato che i conflitti e le controversie tra i paesi islamici non sono la volontà delle loro nazioni, ma piuttosto il risultato di complotti orchestrati dai nemici dell'Islam e del sionismo internazionale, ha aggiunto che i nemici della Ummah islamica hanno sempre cercato di creare divisione e indebolire le nazioni musulmane. Il presidente iraniano ha dichiarato che la regione ha più bisogno che mai di pace, convergenza e cooperazione, aggiungendo: Siamo sicuri che gli onorevoli governi e i popoli dell'Afghanistan e del Pakistan, supereranno - con saggezza e prudenza -, le loro differenze attraverso il dialogo e la comprensione e sceglieranno ancora una volta la via dell'amicizia, della cooperazione e della fiducia reciproca.

Gli Stati Uniti sono in trattative per formare una forza di sicurezza a Gaza

Funzionari statunitensi hanno annunciato che Washington è in trattative con cinque paesi e sta pianificando di inviare una forza di sicurezza internazionale a Gaza. Un alto consigliere statunitense, che ha preferito restare anonimo, ha affermato: "Stiamo attualmente cercando di stabilire una stabilità fondamentale nella situazione attuale. Stiamo formando una forza di sicurezza internazionale". Un altro funzionario, rimasto anonimo, ha dichiarato: "Tra i paesi con cui gli Stati Uniti stanno discutendo di partecipare a questa forza ci sono Indonesia, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Qatar e Repubblica dell'Azerbaigian".



Hamas consegna altri 2 corpi di prigionieri israeliani

Al Jazeera ha riferito che le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, l'ala militare di Hamas, hanno consegnato altri 2 corpi di prigionieri israeliani al Comitato Internazionale della Croce Rossa a Gaza City. Hamas ha sottolineato di aver rispettato tutti gli impegni previsti dall'accordo di scambio di prigionieri e cessate il fuoco.

Tre bombardieri B-52 USA avvistati in volo vicino alla costa del Venezuela

Tre bombardieri B-52, denominati Bonnie 01, Bonnie 02 e Bonnie 03, sono stati rintracciati mercoledì dopo essere decollati dalla base aerea di Barksdale, in Louisiana, diretti a sud. I bombardieri hanno successivamente virato verso est e hanno raggiunto una parte dello spazio aereo internazionale che il Venezuela chiama Regione di Informazioni di Volo (FIR) di Maiquetia.

Trump approva le operazioni della CIA in Venezuela

Il presidente degli USA, Donald Trump, ha autorizzato la CIA a condurre operazioni in Venezuela. Mercoledì, Trump non ha escluso la possibilità di attacchi militari sul suolo venezuelano. In un'altra parte del suo discorso, ha affermato di non vedere la necessità di schierare forze statunitensi a Gaza. D'altra parte, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il primo ministro indiano Narendra Modi gli aveva assicurato direttamente che Nuova Delhi avrebbe interrotto l'acquisto di petrolio dalla Russia.

Mosca: l'India ha ripreso a pagare il petrolio russo in yuan

Anche il Vice Primo Ministro russo Alexander Novak ha annunciato che l'India ha ripreso a pagare il petrolio russo in yuan, ma una piccola percentuale degli accordi tra Mosca e Nuova Delhi viene ancora effettuata in valuta cinese.

Al-Jolani incontra Putin

Nel suo primo incontro ufficiale con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, Abu Muhammad Al-Jolani, capo del governo provvisorio siriano, ha sottolineato la piena adesione di Damasco ai precedenti accordi tra i due paesi e ha chiesto il ridispiegamento delle forze militari russe nella Siria meridionale per contrastare le pressioni del regime israeliano volte a istituire una zona demilitarizzata nel sud e garantire la sicurezza dei confini siriani.