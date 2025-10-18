Un funzionario cristiano in una riunione in Iran: Testimoniamo che il mondo islamico è un nostro partner / Smascherate le nuove atrocità del

Alla chiusura della Conferenza Internazionale sugli Studi Comparati di Etica tra Islam e Cristianesimo a Qom, in Iran, Padre Nikita Kuznetsov, rettore dell'Università Teologica Ortodossa di Kazan in Russia, ha dichiarato: Il mondo contemporaneo sfida i fedeli; perché questa sfida è globale. Pertanto, anche la nostra risposta deve essere presentata a livello globale. Secondo Pars Today, egli ha introdotto la sfida del mondo odierno: la secolarizzazione, affermando: Questo è un problema per il mondo intero. A volte siamo persino costretti a rinunciare la nostra identità o ad accettare questa nuova religione, che è accompagnata da rabbia e peccato.

Il rettore dell'Università Teologica Ortodossa di Kazan esprimendo la sua soddisfazione per il terreno comune tra le religioni, ha aggiunto: "Abbiamo ottenuto buoni risultati nei nostri dialoghi congiunti. Pertanto, abbiamo bisogno di un dialogo fondamentale. Testimoniamo che nell'affrontare i problemi odierni, il mondo islamico è un partner per noi. Abbiamo bisogno di questo dialogo".

Presidente di Brasile condanna dispiegamento di truppe USA nei pressi di Venezuela

In risposta alle recenti operazioni militari degli USA nei Caraibi, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva condannando il dispiegamento delle truppe statunitensi nei pressi del Venezuela ha affermato: "Il destino del Venezuela non deve essere determinato dal presidente di un altro paese, ma deve essere deciso dal suo popolo".

Respinta la revoca dei mandati di arresto per Netanyahu e Gallant

I media del regime sionista hanno riferito che la Corte Penale Internazionale (CPI) ha respinto la richiesta di questo regime di revocare potenzialmente i mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Guerra dimissionario Yoav Gallant, nonché di sospendere le indagini. In precedenza, il procuratore della CPI ha presentato una richiesta di emissione di mandati di arresto per Netanyahu e Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Il Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran consegna il messaggio del Leader della Rivoluzione a Putin

Venerdì, parlando con il presidente russo Vladimir Putin, Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, gli ha consegnato un messaggio dell'Imam Khamenei, Leader della Rivoluzione Islamica, e ha discusso di questioni bilaterali e di cooperazione economica, regionale e internazionale.

I giovani giapponesi imitano i combattenti della Resistenza

Alcuni giovani giapponesi hanno attirato l'attenzione dei cittadini del Paese indossando abiti e uniformi specifici delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam, l'ala militare del Movimento di Resistenza Islamico Palestinese (Hamas). In una delle immagini pubblicate, si vede un giovane giapponese indossare un'uniforme simile a quella delle Brigate Qassam, completamente immerso nel suo ruolo; un'immagine significativa che mostra come abbia correttamente compreso il carattere e lo spirito dei combattenti della Resistenza.

L'azienda francese Disclose denuncia il coinvolgimento di Parigi nei crimini di Gaza

In un nuovo rapporto, l'azienda di ricerca francese Disclose ha rivelato la spedizione di equipaggiamento militare di fabbricazione francese al regime sionista; equipaggiamento progettato per i droni Hermes 900, ampiamente utilizzati negli attacchi dell'esercito del regime nella Striscia di Gaza. Secondo l'azienda di ricerca francese Disclose, la Sermat che produce i motori elettrici, ha finora consegnato decine di componenti, tra cui generatori elettrici e motori di precisione per il controllo dei droni, a Elbit Systems, il più grande produttore di armi del regime sionista con sede nei Territori Occupati settentrionali, con contratti del valore di 843.000 euro.

Il sostegno di milioni di yemeniti al comandante martire dello stato maggiore dell'esercito di questo paese

Il popolo yemenita ha dedicato parte della sua marcia di un milione di persone di venerdì a sostegno del tenente generale Mohammed Abdul Karim Al-Ghammari, capo di stato maggiore dell'esercito, e ha sottolineato che sarebbe tornato in prima linea se i sionisti fossero tornati in guerra a Gaza. Nella dichiarazione finale della loro marcia, che ha coinvolto un milione di persone, il popolo yemenita ha annunciato: Il martire Al-Ghammari ha svolto un ruolo importante nell'infliggere un'umiliante sconfitta in mare agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, nonché al nemico sionista, durante la guerra durata due anni.