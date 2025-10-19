Putin annuncia a Trump la condizione per la fine della guerra in Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il Washington Post, secondo due alti funzionari a conoscenza dei fatti, Vladimir Putin, Presidente della Russia, ha annunciato la sua condizione per porre fine alla guerra durante la conversazione telefonica della scorsa settimana con il suo omologo americano, Donald Trump.

Secondo le due fonti a conoscenza della telefonata, Putin ha chiesto che Kyiv ceda il controllo completo della regione di Donetsk alla Russia, una regione vitale e strategica situata nell'Ucraina orientale.

Trump aveva precedentemente dichiarato riguardo alla sua telefonata con Putin che "la mia telefonata con il Presidente Putin è stata fruttuosa e il nostro successo in Medio Oriente aiuterà i negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina."

Ha anche detto che avrebbe incontrato Putin nella capitale ungherese. La Casa Bianca ha anche annunciato che il prossimo incontro tra Trump e Putin potrebbe svolgersi a Budapest e che Putin ha espresso il suo impegno a incontrare il Presidente Trump.