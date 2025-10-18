Scadenza della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza; la richiesta dell'Iran per la revoca delle sanzioni gode il sostegno di 121 paesi

nel comunicato del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran sulla scadenza della Risoluzione n. 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si legge che come affermato nelle precedenti prese di posizione e dichiarazioni ufficiali relative al BARJAM e alla Risoluzione n. 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 20 luglio 2015 sul programma nucleare pacifico dell'Iran, il periodo di 10 anni specificato in questa risoluzione scade sabato 18 ottobre 2025 e tutte le sue disposizioni, comprese le restrizioni previste sul programma nucleare iraniano e sui meccanismi correlati, vengono considerati svincolati a partire da tale data.

Allo stesso modo, il programma nucleare iraniana, che è stata all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza con il titolo di "non proliferazione", dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle questioni in esame da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. ... (Inoltre) le contromosse di Germania, Inghilterra e Francia, in quanto persistenti violatori del Piano d'azione congiunta globale (JCPOA, BARJAM in farsi), che, con intento malevolo e senza osservare le procedure legali pertinenti, hanno cercato di ripristinare le risoluzioni abrogate del Consiglio di Sicurezza, non dovrebbero essere considerate aventi alcun valore o effetto legale o esecutivo. Il Segretariato del Consiglio di Sicurezza non è inoltre autorizzato ad approvare e riconoscere l'azione illegale di questi tre paesi.

La dichiarazione chiarisce: La Repubblica Islamica considera illegale il ripristino dei meccanismi sanzionatori del Consiglio di Sicurezza, inclusi il Comitato per le Sanzioni e il Gruppo di Esperti, e ritiene che il Segretariato sia tenuto a correggere il prima possibile il sito web del Consiglio di Sicurezza, rimuovendo la rivendicazione dell'istituzione di tali accordi. ... Ci si aspetta che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite si astengano dal dare seguito alla richiesta dei tre Paesi europei e degli Stati Uniti di restituire le risoluzioni abrogate (incluse le risoluzioni 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929) e di considerare revocata la Risoluzione 2231, considerata la natura illegale dell'azione dei tre Paesi europei, l'evidente vizio procedurale della loro azione e l'incapacità del Consiglio di Sicurezza di prendere qualsiasi decisione per prorogare la Risoluzione 2231 o ripristinare le risoluzioni abrogate.

L'annuncio dell'Iran sulla scadenza della Risoluzione 2231 è stato accolto con il sostegno della maggior parte dei paesi del mondo. Alla riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi Non Allineati, oltre 121 Stati membri del Movimento dei Non Allineati hanno sottolineato che la Risoluzione 2231 va scaduto il 18 ottobre 2025. Nel frattempo, 21 Stati membri del Gruppo degli Amici della Carta delle Nazioni Unite a New York hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che la risoluzione 2231 scadrà il 18 ottobre e che i paesi non sono obbligati ad attuare alcuna sanzione che sia stata ingiustamente o illegalmente ripristinata.

Secondo Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri per gli Affari Legali e Internazionali dell'Iran, il punto chiave è che le sanzioni che i Paesi occidentali e gli Stati Uniti affermano di aver ripristinato attraverso il meccanismo di snapback non hanno alcun valore legale e gli Stati membri delle Nazioni Unite non dovrebbero applicarle. Ha aggiunto che anche il Ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione molto importante e il 18 ottobre Iran, Cina e Russia invieranno congiuntamente una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite e al presidente del Consiglio di sicurezza, sottolineando che la risoluzione è scaduta e che i paesi non hanno alcun obbligo di aderire a queste sanzioni del Consiglio di sicurezza.

Nel frattempo, l'Unione Europea, con il sostegno sia palese che occulto degli Stati Uniti, continua a insistere sull'attuazione delle sanzioni dell'ONU basate sulla presunta attivazione del meccanismo di Snapback. In linea con la sua posizione non costruttiva sul programma nucleare iraniana, l'UE ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui rileva che diversi paesi terzi si sono allineati alla decisione del Consiglio dell’Unione Europea di ripristinare le sanzioni nucleari contro l'Iran attraverso il meccanismo di Snapback. In una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'UE la sera di venerdì 17 ottobre, si legge: "A seguito del ripristino di tutte le sanzioni e restrizioni relative al programma nucleare iraniano da parte delle Nazioni Unite il 28 settembre 2025, Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di reimporre le proprie sanzioni nucleari nei confronti dell'Iran, che erano state precedentemente sospese o revocate nell'ambito del BARJAM". La nuova decisione del Consiglio dell’Unione Europea stabilisce che le misure restrittive si applicheranno nuovamente all'importazione di petrolio greggio, gas naturale, prodotti petrolchimici e derivati del petrolio dall'Iran, nonché alla vendita e alla fornitura di attrezzature chiave utilizzate nel settore energetico, oro, alcuni metalli e diamanti, attrezzature marittime specializzate e relativi software.

Sembra che l'obiettivo dell'Occidente nel ripristinare le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e nell'opporsi alle proposte costruttive dell'Iran sia quello di esercitare una pressione senza precedenti sull'Iran, con l'obiettivo di costringere Teheran ad accettare le richieste illegali degli Stati Uniti e dell'Europa riguardo al programma nucleare iraniano, alle sue capacità missilistiche e alle sue politiche regionali. Così, l'Unione Europea e la Troika Europea, in ulteriore allineamento con gli Stati Uniti nella campagna di sanzioni contro l'Iran e nel contesto del contrasto alla Russia – e, in un certo senso, della punizione di Teheran per i suoi legami militari con Mosca – hanno attivato il meccanismo di Snapback e ripristinato le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in modo illegale, usandolo come strumento per intensificare la pressione sull'Iran. Nel frattempo, l'Iran e i paesi allineati con la sua posizione hanno sottolineato l'illegalità di questa azione e la mancanza di autorità della Troika europea nell'utilizzare i meccanismi del BARJAM, incluso lo Snapback, dal momento che questi paesi non hanno adempiuto ai loro obblighi e hanno effettivamente violato l'accordo BARJAM.