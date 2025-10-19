Ben-Gvir: Netanyahu attacchi Gaza con tutte le sue forze

Secondo l'agenzia di stampa Abna, l'esercito del regime sionista ha ripreso gli attacchi a Gaza a seguito di un presunto attacco a un veicolo blindato del regime a Rafah.

In seguito alla presunta esplosione di questo veicolo blindato e all'annuncio dell'uccisione di due soldati sionisti e del ferimento di altri due, Canale 14 del regime sionista ha annunciato che l'aeronautica militare ha bombardato obiettivi nell'area di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Canale 12 israeliano ha anche annunciato che Netanyahu sta valutando la situazione della sicurezza a Gaza con il ministro della guerra e i comandanti dell'esercito.

Nel frattempo, Canale 12 della televisione del regime sionista, citando fonti informate, ha descritto questi attacchi come uno sforzo dei sionisti per proteggere i miliziani affiliati a Yasser Abu Shabab.