Hajibabayi: È giunto il momento per azioni pratiche contro il regime sionista

Secondo un giornalista di Abna, Hamidreza Hajibabayi, vicepresidente del Majlis Shura Islami, che si è recato a Ginevra alla guida di una delegazione parlamentare per partecipare alla 151a Assemblea dell'Unione Interparlamentare (UIP), in un discorso ha sottolineato i crimini del regime sionista contro l'oppresso popolo palestinese, e ha insistito: "Oggi, la comunità internazionale e le istituzioni internazionali non sono riuscite a svolgere la loro missione principale di difesa della pace, della giustizia e della dignità umana. In tali circostanze, i parlamenti, in quanto veri rappresentanti delle nazioni, devono essere la voce della coscienza desta dell'umanità."
Hajibabayi, affermando che "è giunto il momento per azioni pratiche contro il regime sionista", ha detto: "Sulla base degli ultimi sviluppi nella regione, la Repubblica Islamica dell'Iran presenta proposte specifiche per contrastare i crimini del regime sionista."
Ha poi aggiunto: "Queste proposte sono state annunciate come segue:
-
Approvazione di leggi vincolanti da parte dei parlamenti dei Paesi islamici per un boicottaggio economico, commerciale e politico completo del regime sionista.
-
Istituzione di un comitato parlamentare speciale nel quadro dell'Unione dei Parlamenti degli Stati Membri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) per il monitoraggio continuo dei crimini di guerra e il rinvio del caso del regime sionista ai tribunali internazionali competenti.
-
Facilitazione dell'invio di aiuti umanitari a Gaza attraverso il coordinamento tra i parlamenti, l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica e la Società della Mezzaluna Rossa dei Paesi.
-
Sostegno alla formazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme (Quds Sharif) come capitale e ferma opposizione a qualsiasi piano di spartizione o nuove forme imposte.
-
Approvazione di leggi che vietino l'ingresso di funzionari sionisti e la rottura delle relazioni diplomatiche con questo regime a livello nazionale e regionale.
Il vicepresidente del Majlis, sottolineando la necessità di un'azione immediata, ha aggiunto: "La Repubblica Islamica dell'Iran sostiene qualsiasi iniziativa e sforzo per fermare la guerra e inviare aiuti umanitari a Gaza, e ha sempre agito per fermare il genocidio, il ritiro delle forze di occupazione, la liberazione dei prigionieri palestinesi e la rivendicazione dei diritti della nazione palestinese."
Ha chiarito: "Abbiamo utilizzato tutte le nostre capacità diplomatiche, specialmente a livello regionale, dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica e delle Nazioni Unite, per fare pressione sul regime sionista e sui suoi sostenitori affinché fermino i crimini e ritirino gli occupanti da Gaza."
Hajibabayi ha sottolineato: "Qualsiasi cessate il fuoco o accordo temporaneo non dovrebbe portare all'oblio della giustizia e della responsabilità penale dei criminali. La comunità internazionale ha il dovere di identificare e processare gli autori e i responsabili del genocidio e dei crimini di guerra a Gaza; altrimenti, la storia si ripeterà."
Rivolgendosi ai parlamenti dei Paesi islamici, ha detto: "Il nostro vero potere risiede nell'unità politica, morale e spirituale della Ummah islamica. Se oggi tacciamo, domani diventeremo tutti vittime dello stesso sistema tirannico che ha distrutto la giustizia e l'umanità."
Il vicepresidente del Majlis ha insistito: "Dobbiamo inviare da questa sessione un messaggio chiaro della determinazione e della volontà delle nazioni musulmane di porre fine all'occupazione e di restituire dignità alla Palestina. L'Ummah islamica non rimarrà a guardare ed è all'avanguardia per una pace giusta e per la resistenza all'oppressione."
Infine, onorando la memoria dei martiri della resistenza palestinese, ha detto: "La Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea il suo fermo sostegno alla resistenza legittima del popolo palestinese, al diritto all'autodeterminazione, al ritorno dei rifugiati e alla formazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme (Quds Sharif) come capitale. Solo attraverso l'unità della Ummah islamica, la solidarietà parlamentare e la rinascita della giustizia globale si può raggiungere un futuro libero, giusto e una pace duratura e onorevole."
