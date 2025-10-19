Hajibabayi: È giunto il momento per azioni pratiche contro il regime sionista

Secondo un giornalista di Abna, Hamidreza Hajibabayi, vicepresidente del Majlis Shura Islami, che si è recato a Ginevra alla guida di una delegazione parlamentare per partecipare alla 151a Assemblea dell'Unione Interparlamentare (UIP), in un discorso ha sottolineato i crimini del regime sionista contro l'oppresso popolo palestinese, e ha insistito: "Oggi, la comunità internazionale e le istituzioni internazionali non sono riuscite a svolgere la loro missione principale di difesa della pace, della giustizia e della dignità umana. In tali circostanze, i parlamenti, in quanto veri rappresentanti delle nazioni, devono essere la voce della coscienza desta dell'umanità."

Hajibabayi, affermando che "è giunto il momento per azioni pratiche contro il regime sionista", ha detto: "Sulla base degli ultimi sviluppi nella regione, la Repubblica Islamica dell'Iran presenta proposte specifiche per contrastare i crimini del regime sionista."

Ha poi aggiunto: "Queste proposte sono state annunciate come segue:

Approvazione di leggi vincolanti da parte dei parlamenti dei Paesi islamici per un boicottaggio economico, commerciale e politico completo del regime sionista. Istituzione di un comitato parlamentare speciale nel quadro dell'Unione dei Parlamenti degli Stati Membri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) per il monitoraggio continuo dei crimini di guerra e il rinvio del caso del regime sionista ai tribunali internazionali competenti. Facilitazione dell'invio di aiuti umanitari a Gaza attraverso il coordinamento tra i parlamenti, l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica e la Società della Mezzaluna Rossa dei Paesi. Sostegno alla formazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme (Quds Sharif) come capitale e ferma opposizione a qualsiasi piano di spartizione o nuove forme imposte. Approvazione di leggi che vietino l'ingresso di funzionari sionisti e la rottura delle relazioni diplomatiche con questo regime a livello nazionale e regionale.

Il vicepresidente del Majlis, sottolineando la necessità di un'azione immediata, ha aggiunto: "La Repubblica Islamica dell'Iran sostiene qualsiasi iniziativa e sforzo per fermare la guerra e inviare aiuti umanitari a Gaza, e ha sempre agito per fermare il genocidio, il ritiro delle forze di occupazione, la liberazione dei prigionieri palestinesi e la rivendicazione dei diritti della nazione palestinese."

Ha chiarito: "Abbiamo utilizzato tutte le nostre capacità diplomatiche, specialmente a livello regionale, dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica e delle Nazioni Unite, per fare pressione sul regime sionista e sui suoi sostenitori affinché fermino i crimini e ritirino gli occupanti da Gaza."

Hajibabayi ha sottolineato: "Qualsiasi cessate il fuoco o accordo temporaneo non dovrebbe portare all'oblio della giustizia e della responsabilità penale dei criminali. La comunità internazionale ha il dovere di identificare e processare gli autori e i responsabili del genocidio e dei crimini di guerra a Gaza; altrimenti, la storia si ripeterà."

Rivolgendosi ai parlamenti dei Paesi islamici, ha detto: "Il nostro vero potere risiede nell'unità politica, morale e spirituale della Ummah islamica. Se oggi tacciamo, domani diventeremo tutti vittime dello stesso sistema tirannico che ha distrutto la giustizia e l'umanità."

Il vicepresidente del Majlis ha insistito: "Dobbiamo inviare da questa sessione un messaggio chiaro della determinazione e della volontà delle nazioni musulmane di porre fine all'occupazione e di restituire dignità alla Palestina. L'Ummah islamica non rimarrà a guardare ed è all'avanguardia per una pace giusta e per la resistenza all'oppressione."

Infine, onorando la memoria dei martiri della resistenza palestinese, ha detto: "La Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea il suo fermo sostegno alla resistenza legittima del popolo palestinese, al diritto all'autodeterminazione, al ritorno dei rifugiati e alla formazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme (Quds Sharif) come capitale. Solo attraverso l'unità della Ummah islamica, la solidarietà parlamentare e la rinascita della giustizia globale si può raggiungere un futuro libero, giusto e una pace duratura e onorevole."