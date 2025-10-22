Bank Hapoalim ha un impatto diretto sulla stabilità finanziaria di Israele a causa del suo ruolo chiave nell'economia del regime. Gli esperti ritengono che il proseguimento delle proteste della banca potrebbe avere conseguenze più ampie sulle attuali precarie condizioni economiche. Secondo Pars Today, il sito web in lingua ebraica ICE ha annunciato che i dipendenti di Bank Hapoalim, una delle più grandi istituzioni finanziarie del regime sionista, sono in sciopero per il terzo giorno consecutivo per protestare contro le azioni unilaterali del management della banca.

A partire da mercoledì, tutte le filiali della banca nella regione di Sharon, comprese città come Ramat Hasharon, Herzliya, Raanana, Kfar Saba, Netanya, Umm al-Fahm e Qalansweh, saranno chiuse, insieme ai dipartimenti di gestione del rischio, affari legali e finanza.

Lo sciopero avviene mentre i dipendenti della banca protestano contro un massiccio programma di licenziamenti che prevede la soppressione di circa 770 posti di lavoro e il trasferimento forzato di centinaia di dipendenti. I manifestanti affermano che le misure giungono in un momento in cui la banca ha realizzato miliardi di profitti, ma sta imponendo ai dipendenti un'insolita pressione lavorativa.

Il sindacato ha definito il programma una minaccia per le condizioni di lavoro e i livelli di servizio al cliente e ne ha chiesto la cessazione.

La crisi interna di Bank Hapoalim si verifica mentre il regime sionista si trova ad affrontare sfide diffuse derivanti dalle recenti guerre. Le tensioni militari, in particolare i conflitti in corso nella regione, hanno messo a dura prova l'economia israeliana e sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità delle risorse alimentari ed economiche in possibili crisi future.