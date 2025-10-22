Pezeshkian: il collegamento ferroviario Iran-Iraq rafforzerà i legami economici / Naim Qassem: la stabilità del Libano dipende dal contenime

Secondo Pars Today, citando l'IRNA, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in un incontro con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale iracheno Qassem Al-Araji a Teheran martedì, riferendosi alle relazioni privilegiate tra i due Paesi, ha considerato il collegamento delle reti ferroviarie iraniana e irachena come una delle aree di cooperazione più importanti, e ha aggiunto: "Accelerare l'attuazione di questo progetto non solo rafforzerà le relazioni bilaterali, ma amplierà anche i legami economici della regione". Sottolineando la necessità di unità nel mondo islamico, il presidente iraniano ha aggiunto: "Quando l'unità e la coesione saranno stabilite tra i paesi islamici, le cospirazioni degli Stati Uniti e del regime sionista contro le nazioni della regione non avranno successo". Anche il Consigliere per la Sicurezza Nazionale irachena Qassem Al-Araji ha affermato che "la sicurezza di Iran e Iraq è inseparabile", sottolineando l'adesione dell'Iraq al trattato di sicurezza bilaterale e definendo il collegamento ferroviario un piano strategico per la convergenza dei due paesi.

Il regime israeliano riceve i cadaveri di 2 prigionieri sionisti a Gaza

L'ufficio del Primo Ministro del regime sionista ha annunciato in un comunicato che Israele ha ricevuto i cadaveri di 2 prigionieri. Il comunicato afferma che i corpi sono stati consegnati all'esercito israeliano e al servizio di sicurezza Shin Bet all'interno della Striscia di Gaza.

Il capo del Consiglio di Sicurezza del regime sionista è stato rimosso

I media del regime sionista hanno riferito che Benjamin Netanyahu, primo ministro di questo regime ha rimosso Tzachi Hanegbi, da capo del Consiglio di Sicurezza di Israele. Hanegbi ha spiegato a proposito: Netanyahu mi ha detto di avermi licenziato. Ha inoltre richiesto un'indagine approfondita sul terribile fallimento del 7 ottobre 2023.

La Russia ha inviato privatamente agli USA le condizioni per la pace con l'Ucraina

La Russia ha ribadito le sue condizioni precedenti per raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina in una comunicazione privata inviata agli Stati Uniti durante il fine settimana, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi e due persone a conoscenza della situazione. Secondo uno dei funzionari, la lettera ha riaffermato la richiesta russa di assumere il controllo dell'intera regione orientale del Donbass, a lungo contesa, una posizione che di fatto respinge la visione del presidente americano Donald Trump sulla tregua e che le linee del fronte dovrebbero essere congelate nelle loro posizioni attuali.

Esperti ONU: gli attacchi degli USA contro il Venezuela equivalgono a esecuzioni extragiudiziali

Un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite ha affermato martedì che gli attacchi statunitensi contro il Venezuela in acque internazionali costituiscono una pericolosa escalation delle tensioni e equivalgono a "esecuzioni extragiudiziali". Gli esperti hanno aggiunto che gli attacchi di Washington violano la sovranità del Venezuela e gli "obblighi internazionali fondamentali" degli Stati Uniti di non interferire negli affari interni o minacciare di usare la forza militare contro un altro Paese.

I senatori USA chiedono al governo una dura posizione all'annessione della Cisgiordania da parte del regime

Oltre 40 senatori democratici hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti di assumere una posizione pubblica ferma contro qualsiasi tentativo del regime israeliano di annettere parti della Cisgiordania occupata.

Naim Qassem: Le minacce contro di noi sono inutili e una perdita di tempo

Lo sceicco Naim Qassem, Segretario Generale di Hezbollah in Libano, ha dichiarato martedì che gli obiettivi del regime non sono stati raggiunti. Lo sceicco ha sottolineato: "Le minacce contro di noi non hanno effetto e sono una perdita di tempo. Disarmare Hezbollah non risolverà alcun problema". Naim Qassem si è rivolto al governo degli Stati Uniti e ha affermato: "Basta minacciare il Libano per smembrare il suo punto di forza e renderlo parte del Grande Israele. La stabilità del Libano dipende dal contenimento di Israele". Il gesto compiuto da Trump a Sharm el-Sheikh non è un gesto di pace.

L'Inghilterra rimuove Tahrir al-Sham dalla lista delle organizzazioni terroristiche

Il governo britannico, emanando un ordine ufficiale per rimuovere il gruppo Tahrir al-Sham dalla lista delle organizzazioni terroristiche, ha annunciato l'inizio di una nuova fase di cooperazione con i nuovi governanti della Siria.