UNRWA: Israele impedisce l'ingresso di 6.000 camion di aiuti umanitari a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Quds, Adnan Abu Hasna, portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), ha sottolineato che il regime sionista impedisce l'ingresso di seimila camion carichi di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Ha aggiunto che questi camion sono posizionati vicino all'ingresso della Striscia di Gaza e fornirebbero il fabbisogno alimentare degli abitanti di questa Striscia per sei mesi.

Abu Hasna ha precisato che, con l'avvicinarsi della stagione fredda, centinaia di migliaia di tende e altre forniture sono state preparate per gli abitanti della Striscia di Gaza. Solo un numero limitato di questi camion è stato autorizzato a entrare nella Striscia di Gaza. Il 95% degli abitanti della Striscia di Gaza necessita di aiuti umanitari.