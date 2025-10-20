Sánchez: Chiediamo la continuazione del cessate il fuoco e l'invio di aiuti umanitari a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa Al Jazeera, Pedro Sánchez, Primo Ministro della Spagna, ha annunciato oggi lunedì: "Chiediamo la continuazione del cessate il fuoco e l'invio di aiuti umanitari a Gaza."

A tal proposito, il Primo Ministro spagnolo ha proseguito: "Sottolineiamo l'importanza di muoversi verso una soluzione pacifica tra Israele e Palestina."

È da notare che Pedro Sánchez, nelle sue più recenti dichiarazioni, ha sottolineato la necessità di perseguire i crimini commessi (dal regime sionista) durante il genocidio di Gaza.

Questo avviene mentre il regime sionista ha bombardato almeno 100 località nella Striscia di Gaza ieri, adducendo varie scuse.

Avichay Adraee, portavoce dell'esercito del regime sionista, ha anche affermato che, dopo i suddetti attacchi, i militari di questo regime riprenderanno l'attuazione del cessate il fuoco. Inoltre, il quotidiano sionista Israel Hayom ha sostenuto che si è deciso di riavviare oggi il processo di ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.