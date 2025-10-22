Secondo Pars Today, negli anni '60, la guerra del Vietnam divenne uno dei conflitti più sanguinosi del XX secolo. La Cambogia, paese confinante con il Vietnam, inizialmente dichiarò la propria neutralità. Tuttavia, la posizione geografica del paese e l'uso dei confini cambogiani da parte delle forze Vietcong come rifugio portarono gli Stati Uniti a considerare il paese un obiettivo militare. Nel 1965, gli Stati Uniti iniziarono i loro attacchi terrestri e aerei sul suolo cambogiano con il pretesto di affrontare i Vietcong. Questi attacchi furono inizialmente limitati, ma si intensificarono quando Richard Nixon entrò in carica nel 1969. Nixon ordinò al suo consigliere per la sicurezza nazionale, Henry Kissinger, di condurre una massiccia campagna di bombardamenti in Cambogia. Nome in codice Operazione Menu, l'operazione prevedeva bombardamenti segreti e spietati che non prevedevano limiti all'uso della forza o al budget.

Omicidi di massa e conseguenze umane

La guerra degli Stati Uniti in Cambogia, accompagnata da crimini orribili, non solo causò la morte di migliaia di civili e la distruzione delle infrastrutture del Paese, in una chiara violazione dei diritti umani, ma aprì anche la strada all'ascesa del regime dei Khmer Rossi e al successivo genocidio. Durante i raid aerei statunitensi, oltre 540.000 tonnellate di bombe furono sganciate sul suolo cambogiano. Questo volume di bombardamenti equivaleva al doppio del numero totale di bombe utilizzate dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di villaggi furono distrutti, decine di migliaia di civili furono uccisi e milioni di persone furono sfollate. I bombardamenti colpirono non solo le zone di confine, ma anche l'interno della Cambogia. Scuole, ospedali, templi e mercati furono bombardati indiscriminatamente. Molte delle vittime erano bambini, morti nel sonno o mentre giocavano. All'epoca, molti media occidentali si rifiutarono di coprire ampiamente le atrocità. La campagna di bombardamenti in Cambogia rimase segreta per anni e la sua vera portata divenne chiara solo dopo la pubblicazione di 'Pentagon Papers' (Carte del Pentagono) negli anni '70. Nonostante le proteste globali, i funzionari americani non furono mai perseguiti per questi crimini.

Ecco alcuni di questi crimini:

1. Bombardamenti segreti dell'Operazione Menu

Tra il 1969 e il 1973, gli Stati Uniti sganciarono oltre 540.000 tonnellate di bombe sulla Cambogia nell'ambito dell'Operazione Menu. Questi bombardamenti interessarono aree della Cambogia orientale dove si credeva si nascondessero le forze Vietcong. Questi attacchi colpirono villaggi indifesi, scuole, templi e mercati, uccidendo migliaia di civili.

2. La distruzione del villaggio di Neak Luong

Nel 1973, un bombardiere americano B-52 bombardò per errore la cittadina di Neak Luong. In questo attacco, più di 130 persone furono uccise e centinaia rimasero ferite. Questo incidente è noto come uno dei più disastrosi errori militari statunitensi in Cambogia.

3. Sfollamento di milioni di cambogiani

I continui bombardamenti statunitensi costrinsero oltre due milioni di cambogiani a fuggire dalle loro case e a cercare rifugio in altre aree. Questo massiccio sfollamento paralizzò le infrastrutture sociali ed economiche della Cambogia e creò una crisi umanitaria.

Il ruolo degli USA nell'instabilità politica della Cambogia

L'instabilità causata dagli attacchi statunitensi portò al crollo del governo cambogiano dell'epoca, creando un vuoto di potere e l'ascesa del regime dei Khmer Rossi guidato da Pol Pot, che in seguito portò a uno dei più grandi genocidi della storia. Il gruppo massacrò oltre due milioni di cambogiani. Molti analisti ritengono che i crimini degli Stati Uniti in Cambogia abbiano fornito la base necessaria per l'ascesa al potere dei Khmer Rossi e il massacro di milioni di cambogiani.

Conclusione

I crimini degli Stati Uniti in Cambogia sono un chiaro esempio di aggressione militare e violazioni dei diritti umani nel XX secolo. Queste azioni non solo costarono la vita a migliaia di persone innocenti, ma influenzarono anche il futuro politico e sociale della Cambogia per decenni. Il silenzio globale di fronte a questi crimini indica la necessità di rivedere i sistemi internazionali di giustizia e responsabilità. /