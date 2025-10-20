Avvertimento Duro della Cina all'Australia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Xinhua, un portavoce dell'esercito cinese ha annunciato oggi lunedì che il Comando del Teatro Meridionale dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha espulso un aereo militare P-8A australiano che era entrato illegalmente nello spazio aereo cinese sopra Xisha Qundao.

Li Jianjian, portavoce dell'Aeronautica del Comando del Teatro Meridionale, in Cina, ha dichiarato che l'aereo P-8A è entrato illegalmente nello spazio aereo cinese sopra Xisha Qundao senza l'approvazione del governo cinese.

Li ha aggiunto che il Comando del Teatro Meridionale ha organizzato forze navali e aeree per effettuare tracciamento e monitoraggio, attuare contromisure e lanciare un avvertimento per allontanare l'aereo australiano in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti.

Il portavoce ha sottolineato che le azioni dell'Australia hanno seriamente violato la sovranità della Cina e creato un rischio significativo per gli incidenti marittimi e aerei.

Li Jianjian ha detto: "Avvertiamo l'Australia di interrompere immediatamente le sue infrazioni e le sue azioni provocatorie. Le nostre forze rimarranno sempre in stato di massima allerta e proteggeranno risolutamente la sovranità e la sicurezza nazionale, nonché la pace e la stabilità regionali."