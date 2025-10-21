Generale Pakpour: Se l'Iran verrà aggredito, scateneremo un inferno contro il nemico

Secondo l'agenzia di stampa Abna, si è tenuto un incontro tra Qasim al-Araji, consigliere per la sicurezza nazionale dell'Iraq, e la sua delegazione con il Maggior Generale Mohammad Pakpour, comandante in capo della Forza di Terra dell'IRGC.

Durante l'incontro, Qasim al-Araji ha trasmesso i saluti e gli auguri del presidente e del primo ministro iracheni al Generale Pakpour e ha sottolineato l'impegno dell'Iraq ad attuare gli accordi di sicurezza con l'Iran.

Affermando che "la sicurezza dell'Iran è la sicurezza dell'Iraq", ha respinto categoricamente qualsiasi uso improprio del territorio iracheno contro l'Iran e ha annunciato la formazione di un comitato congiunto per monitorare l'attuazione del trattato di sicurezza tra i due paesi e prevenire qualsiasi movimento illegale.

Al-Araji ha anche fatto riferimento al recente cessate il fuoco a Gaza ed esprimendo sfiducia nel regime sionista, ha ritenuto alta la probabilità di violazione di tale cessate il fuoco, sottolineando: "L'unità dei paesi della regione è la chiave per stabilire calma e stabilità. Nella guerra di 12 giorni del regime sionista contro l'Iran, il nemico si aspettava che la nazione iraniana si sollevasse contro il suo sistema, ma la nazione iraniana, con la sua coesione nazionale, ha dimostrato la sua adesione ai principi della Rivoluzione".

Anche il Generale Pakpour, dando il benvenuto alla delegazione irachena, ha considerato l'incontro estremamente importante nel contesto attuale dell'Iraq e ha avvertito: "I nemici della regione cercano di indebolire l'unità interna dei paesi. Nella guerra di 12 giorni, il regime sionista ha cercato di interrompere la coesione nazionale iraniana assassinando i comandanti e creando il caos, ma con la saggezza della Guida Suprema e la vigilanza della nazione, questo complotto è stato sventato".

Il comandante in capo dell'IRGC, riferendosi alla capacità difensiva dell'Iran nella guerra di 12 giorni, ha dichiarato: "Il nemico pensava che la nostra capacità missilistica si sarebbe ridotta nei primi giorni, ma abbiamo agito con forza e intensità e abbiamo distrutto gli obiettivi desiderati con alta precisione".

Ha anche annunciato la piena preparazione dell'Iran a rispondere in modo decisivo a qualsiasi futura aggressione e ha sottolineato: "Scateneremo un inferno contro il nemico".

Il Maggior Generale Mohammad Pakpour, apprezzando le azioni dell'Iraq nel controllare i gruppi di opposizione durante la guerra di 12 giorni, ha chiesto la piena attuazione degli accordi di sicurezza e l'istituzione di un comitato sul campo per monitorare le aree di confine, sottolineando: "Questi gruppi sono una minaccia per la sicurezza di entrambi i paesi e devono essere contenuti attraverso la cooperazione congiunta".

Anche Qasim al-Araji, in risposta, ha ribadito l'impegno dell'Iraq a prevenire qualsiasi azione contro la sicurezza dell'Iran dal suo territorio e ha affermato: "Non abbiamo permesso alcun movimento ai gruppi di opposizione durante la guerra di 12 giorni e in futuro impediremo in modo decisivo".

Infine, le due parti hanno sottolineato il rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e l'attuazione degli accordi bilaterali, e i funzionari iracheni hanno ribadito il loro impegno morale e politico nei confronti dell'Iran.