Media ebraici: gli yemeniti hanno completamente paralizzato il porto di Eilat

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia Shehab, il sito web sionista Calcalist ha ammesso che il porto di Eilat del regime sionista sta affrontando una grave crisi economica e di navigazione a causa delle minacce di Ansarullah contro le navi nel Mar Rosso.

Questo sito web sionista ha confermato che il porto si trova in uno stato di quasi completa paralisi a seguito del continuo assedio navale.

Secondo il rapporto, le autorità portuali di Eilat hanno chiesto agli Stati Uniti e all'Egitto di intervenire per salvare l'attuale situazione marittima e commerciale del porto. La direzione del porto ha chiesto al governo egiziano, in quanto proprietario del Canale di Suez, di fare pressione su Sana'a per revocare l'assedio.

Da novembre 2023, il movimento di quasi tutte le navi verso Eilat si è interrotto, portando a una riduzione dell'80% delle entrate del porto.