Uji Coba Satelit Nahid Berhasil dan Iran Menuju Internet Satelit Dalam Negeri

Vahid Yazdanian, Kepala Lembaga Penelitian Antariksa Iran merujuk pada perkembangan terkini di bidang komunikasi satelit mengatakan, "Kami memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkan internet satelit dalam negeri. Satelit Nahid telah memberi kami kemungkinan pertukaran data, dan untungnya, uji coba yang dilakukan pada satelit ini telah berhasil."

Yazdanian menambahkan, "Dengan menggunakan satelit Nahid, kemungkinan pertukaran data di pita Ku telah tersedia, dan kabar baik yang juga diumumkan oleh Menteri Perhubungan adalah bahwa kami telah berhasil membangun relai telepon di pita ini. Ini menunjukkan bahwa kini terdapat kemampuan praktis untuk memanfaatkan kapasitas ini."

Kepala Lembaga Penelitian Antariksa Iran menekankan, "Tentu saja, perlu dicatat bahwa satu satelit saja tidak memenuhi kebutuhan negara di bidang komunikasi satelit. Untuk menciptakan infrastruktur yang stabil dan andal, perlu menempatkan sistem satelit di orbit untuk menyediakan jangkauan dan konektivitas yang berkelanjutan."

Ia mengumumkan kelanjutan proses pengembangan proyek ini dan mengatakan, "Insya Allah, sampel kedua satelit Nahid 2 akan diluncurkan pada akhir musim gugur. Kami juga berencana menambah jumlah satelit untuk mencapai sistem yang sesungguhnya. Kami tidak akan menghentikan langkah ini. Kami terus membuat kemajuan dalam pembangunan dan penyediaan satelit."

Sebagai penutup, Yazdanian merujuk pada cakrawala waktu untuk realisasi koneksi Iran ke jaringan internet satelit global dan mengatakan, "Sulit untuk memprediksi waktu yang tepat, tetapi dengan tren saat ini, diharapkan kita dapat sepenuhnya terhubung ke jaringan global dalam tiga hingga lima tahun ke depan."

Satelit riset dan komunikasi Nahid 2 diluncurkan ke luar angkasa pada Jumat pagi, 25 Juli 2025, atas permintaan Organisasi Antariksa Iran dan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Antariksa dengan peluncur Soyuz Rusia.(sl)