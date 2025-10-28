Baghaei: La violazione del cessate il fuoco a Gaza e in Libano aggrava la responsabilità dei Paesi garanti

Secondo il corrispondente di ABNA, Ismail Baghaei, in una conferenza stampa, congratulandosi per la nascita di Hazrat Zaynab (SA) e per la Giornata dell'Infermiere, ha dichiarato: "Questa settimana è la Settimana della Difesa Civile Passiva e noi al Ministero degli Esteri prendiamo seriamente questa questione al fine di salvaguardare gli interessi nazionali."

Ha continuato: "Il Ministero degli Affari Esteri, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della diplomazia economica, ha tenuto la seconda sessione di diplomazia provinciale a Mashhad con la partecipazione di rappresentanti degli apparati economici e degli ambasciatori del nostro Paese nei Paesi vicini."

Ha detto: "A livello regionale, siamo di fronte alla questione palestinese. Se prima parlavamo della continuazione del genocidio, in questi giorni dobbiamo parlare della violazione di un cessate il fuoco che era destinato a prevenire ulteriori massacri di palestinesi e a far arrivare aiuti umanitari a Gaza."

Il portavoce dell'apparato diplomatico ha aggiunto: "La violazione del cessate il fuoco a Gaza e in Libano aggrava la responsabilità dei Paesi garanti."

Ha affermato: "Oggi è in corso la riunione dei Ministri degli Interni dell'ECO a Teheran."

Riguardo al rilascio di Mahdieh Esfandiari, ha detto: "Il rilascio è sotto supervisione e lei è stata temporaneamente sistemata in un luogo fuori prigione e stiamo aspettando la prossima udienza del tribunale. Riteniamo che sia stata arrestata senza alcuna valida ragione. La nostra ambasciata ha seguito il caso fin dall'inizio. L'ambasciatore in persona ha seguito attivamente il caso e ha avuto un incontro con lei. Continueremo la nostra attività per la sua completa libertà affinché la pena sospesa si trasformi in una sentenza definitiva."

Riguardo alle recenti minacce della Casa Bianca contro il Venezuela, il portavoce dell'apparato diplomatico ha precisato: "Questa questione è fonte di preoccupazione per l'intera comunità internazionale. La regola più importante del diritto internazionale è il divieto dell'uso della forza. Queste regole vengono violate in diverse parti del mondo. Questo sviluppo è una minaccia contro la pace e la sicurezza internazionale. La questione del traffico di droga è stata sollevata come pressione su un Paese indipendente. Riteniamo questo sviluppo un'azione pericolosa contro la pace e la stabilità; pertanto, il ruolo delle Nazioni Unite è qui in primo piano."

Riguardo alla visita di Gharibabadi in Afghanistan, ha detto: "La sua visita è volta ad affrontare diverse questioni che sono costantemente all'ordine del giorno di Iran e Afghanistan, e includono la sicurezza delle frontiere, i diritti idrici e le questioni giudiziarie. Ci sono state buone discussioni sull'estradizione dei criminali."

Riguardo alla visita a Teheran dell'inviato speciale russo in Siria, il portavoce del Ministero degli Esteri ha detto: "La stabilità della Siria, in quanto Paese importante nella regione, è importante per tutti i Paesi della regione, compreso l'Iran. È naturale che si tengano consultazioni con i Paesi attivi su questa questione."