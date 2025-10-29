Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran, ha enfatizzato martedì, durante un incontro con il Ministro dell'Interno del Pakistan, Syed Mohsin Naqvi, l'importanza strategica della posizione geopolitica di Iran e Pakistan nelle dinamiche regionali. Secondo quanto riportato da Pars Today, Larijani ha dichiarato che le relazioni tra Teheran e Islamabad possiedono un enorme potenziale per andare oltre la cooperazione attuale, evolvendosi in una solida e duratura partnership strategica.

Mosca: L'Occidente cerca di frammentare la Russia

Sergey Shoigu, Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Russia, ha dichiarato che l'Occidente sta cercando seriamente di frammentare la Russia in diversi piccoli stati e di imporre il suo controllo su di essi. Shoigu ha precisato che gli sforzi occidentali di dipingere la Russia come una potenza coloniale e occupante sono destinati a fallire.

Funzionario pakistano: Dobbiamo stare con i palestinesi, non con gli occupanti

Allama Nasir Abbas Jafari, leader dell'opposizione al Senato del Pakistan, ha risposto alle affermazioni di un media israeliano riguardo alla possibile partecipazione dell'esercito pakistano a una presunta missione internazionale a Gaza. Jafari ha sottolineato che si tratta di un piano americano finalizzato a consolidare l'esistenza illegittima di Israele. Il leader pakistano ha affermato con fermezza che il Pakistan, invece di schierarsi con gli occupanti, dovrebbe stare al fianco dei palestinesi.

Maduro: Gli Stati Uniti sono interessati al petrolio, al gas e all'oro del Venezuela

Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha dichiarato che è ben noto a livello globale che la classe economica dominante degli Stati Uniti sta cercando di ottenere il petrolio, il gas e l'oro del Venezuela. La questione non ha nulla a che fare con il traffico di droga, e loro lo sanno bene. Il presidente venezuelano ha inoltre sottolineato che il suo paese possiede le riserve di petrolio più grandi del mondo e che nessuno può escludere il Venezuela dall'equazione globale dell'energia.

Netanyahu ordina la violazione della tregua di Gaza

"Benjamin Netanyahu", primo ministro del regime sionista, che nei giorni scorsi cercava un pretesto per rilanciare gli attacchi contro la Striscia di Gaza, ha dato l'ordine di violare la tregua. Secondo le autorità sioniste, un militare ucciso sarebbe stato colpito dalle forze di resistenza palestinesi, e questo incidente è stato utilizzato come giustificazione per lanciare nuovi raid aerei e rompere il cessate il fuoco.