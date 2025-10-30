  1. Home
Consulente per i media del capo dell'ufficio politico di Hamas: Non abbiamo violato il cessate il fuoco

30 ottobre 2025 - 13:01
Il consulente per i media del capo dell'ufficio politico di Hamas ha dichiarato: "Chiediamo ai mediatori di agire immediatamente per obbligare gli occupanti ad attuare le clausole del cessate il fuoco. Noi non abbiamo violato il cessate il fuoco."

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Arabi, Tahir Al-Nono, consulente per i media del capo dell'ufficio politico del Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas), in risposta agli attacchi notturni del regime sionista contro la Striscia di Gaza e al martirio di oltre 100 persone, che costituisce una chiara violazione del cessate il fuoco, ha dichiarato oggi mercoledì: "Il movimento Hamas è impegnato nel cessate il fuoco."

Ha aggiunto: "Chiediamo ai mediatori di agire immediatamente per obbligare gli occupanti ad attuare le clausole del cessate il fuoco. Noi non abbiamo violato il cessate il fuoco."

Al-Nono ha affermato: "Riguardo ai pretesti degli occupanti sulla morte di un loro militare a Rafah, questa zona è sotto il completo controllo degli occupanti e non c'è stata alcuna violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas."

Ha aggiunto: "Gli occupanti presentano una narrativa che hanno espresso solo loro stessi, e gli occupanti stanno cercando scuse a Gaza."

