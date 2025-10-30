Consulente per i media del capo dell'ufficio politico di Hamas: Non abbiamo violato il cessate il fuoco

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Arabi, Tahir Al-Nono, consulente per i media del capo dell'ufficio politico del Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas), in risposta agli attacchi notturni del regime sionista contro la Striscia di Gaza e al martirio di oltre 100 persone, che costituisce una chiara violazione del cessate il fuoco, ha dichiarato oggi mercoledì: "Il movimento Hamas è impegnato nel cessate il fuoco."

Ha aggiunto: "Chiediamo ai mediatori di agire immediatamente per obbligare gli occupanti ad attuare le clausole del cessate il fuoco. Noi non abbiamo violato il cessate il fuoco."

Al-Nono ha affermato: "Riguardo ai pretesti degli occupanti sulla morte di un loro militare a Rafah, questa zona è sotto il completo controllo degli occupanti e non c'è stata alcuna violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas."

Ha aggiunto: "Gli occupanti presentano una narrativa che hanno espresso solo loro stessi, e gli occupanti stanno cercando scuse a Gaza."