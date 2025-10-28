Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Alexey Dedov ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa russa TASS che Russia e Iran sono in contatto costante per risolvere la crisi creata dai Paesi occidentali contro il programma nucleare iraniano.

Egli ha sottolineato il sostegno globale all'Iran e la ricerca di una soluzione diplomatica e politica a lungo termine per risolvere la disputa nucleare tra Iran e Occidente.

L'Ambasciatore russo in Iran ha definito la mossa della troika europea di ripristinare le sanzioni del Consiglio di Sicurezza contro l'Iran "giuridicamente e proceduralmente non valutabile" e ha affermato: "Nessun Paese rispettabile nella comunità internazionale sarà influenzato da queste pressioni e non sarà vincolato da queste sanzioni."

Il programma nucleare pacifico iraniano è stato sottoposto a pressioni internazionali dal 2005 (1384), e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato sanzioni contro Teheran in risposta alle attività nucleari del Paese. Queste sanzioni includevano restrizioni economiche, bancarie e sulle esportazioni, in particolare nei settori dell'energia e delle industrie nucleari. Dopo la firma dell'accordo JCPOA nel luglio 2015 (Tir 1394), la maggior parte di queste sanzioni è stata sospesa a condizione che il programma nucleare iraniano fosse limitato. Tuttavia, dopo il ritiro degli Stati Uniti dal JCPOA nel maggio 2018 (Ordibehesht 1397), Washington ha ripristinato le sanzioni e sono stati fatti tentativi per imporre sanzioni internazionali contro l'Iran.

Dopo la scadenza dell'accordo JCPOA, l'Europa e gli Stati Uniti, invece di normalizzare le loro relazioni con l'Iran, hanno cercato di ripristinare le sanzioni ONU utilizzando i meccanismi del Consiglio di Sicurezza e le risoluzioni precedenti. Russia e Cina considerano queste azioni illegali e inaccettabili e sottolineano che tali pressioni non creano un obbligo legale per altri Paesi.

Le sanzioni nucleari del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro l'Iran sono state ripristinate il 29 settembre 2025 (7 Mehr 1404). Questa azione illegale è avvenuta in seguito all'attivazione del meccanismo di "snapback" nell'accordo nucleare JCPOA e alla mancata adozione di una risoluzione per estendere la sospensione delle sanzioni nel Consiglio di Sicurezza. Di conseguenza, tutte le precedenti sanzioni nucleari che erano state revocate nel 2015 ai sensi della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza sono state riapplicate.

A seguito di queste azioni ostili da parte dell'Occidente, l'Iran ha annunciato di aver sospeso la sua cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e ha anche annullato l'Accordo del Cairo.