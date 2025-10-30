Reazione di Hamas al divieto di visita della Croce Rossa ai prigionieri palestinesi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa palestinese Shahab, il Movimento di Resistenza Islamica Hamas ha annunciato in un comunicato che la decisione di "Yisrael Katz", Ministro della Guerra del regime sionista, di impedire ai rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa di visitare centinaia di prigionieri palestinesi, è considerata una violazione dei diritti fondamentali dei nostri prigionieri, e si aggiunge a una serie di sistematiche e criminali violazioni israeliane contro i prigionieri, come omicidi, torture, fame e negligenza medica.

Hamas ha aggiunto nel comunicato: "Chiediamo alla comunità internazionale e alle organizzazioni per i diritti umani e umanitarie di intervenire per fermare queste azioni selvagge contro i prigionieri palestinesi nelle carceri, che sono una chiara violazione del diritto internazionale e della Terza Convenzione di Ginevra."

Hamas ha anche esortato la comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani a lavorare seriamente per il rilascio dei prigionieri palestinesi, per denunciare le azioni selvagge degli occupanti e per ritenere responsabili i leader di questo regime per i loro crimini senza precedenti.