Doha: Siamo in contatto con entrambe le parti per mantenere il cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Sputnik, lo "Sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani", Ministro degli Affari Esteri del Qatar, ha dichiarato che il suo Paese è in contatto attivo sia con la parte israeliana che con quella palestinese per garantire la stabilità dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nonostante le sfide affrontate martedì.

Ha aggiunto: "Stiamo monitorando le sfide che il cessate il fuoco ha affrontato martedì, e questo era prevedibile. Tuttavia, fortunatamente, entrambe le parti riconoscono che l'accordo deve rimanere saldo."

Il Ministro degli Esteri del Qatar ha affermato: "Quello che è successo ieri è stato deludente e abbiamo lavorato per contenerlo. Washington è impegnata in questo accordo."

Ha continuato: "La nostra missione oggi è garantire la fine della guerra e l'attuazione di quanto concordato a Sharm El Sheikh."

Il regime sionista ha nuovamente violato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza martedì sera, bombardando diverse aree della Striscia, a seguito dei quali decine di palestinesi sono stati martirizzati e feriti.