Mohammad Eslami, capo dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran, ha dichiarato domenica in un’intervista alla TV Al-Masirah che l’attacco alle infrastrutture nucleari pacifiche dell’Iran è stato un evento senza precedenti nella storia degli attacchi alle capacità scientifiche delle nazioni. Secondo Pars Today, Eslami ha aggiunto che la natura e il tempismo dell’attacco indicano che gli Stati Uniti e i loro alleati sono entrati in una nuova fase di pericolosa escalation delle tensioni nell’ambito di una guerra contro il progresso scientifico dell’Iran.

Il regime sionista, una minaccia per la stabilità dell’Asia Occidentale

In mezzo alla crescente ondata di critiche studentesche e proteste contro il regime sionista nelle università occidentali, l’Oxford Union, una delle più antiche società studentesche dell'Inghilterra ha dichiarato il regime sionista la principale minaccia alla stabilità nella regione dell’Asia Occidentale, sulla base della maggioranza dei voti al termine di una sessione controversa. In questa votazione, 265 membri hanno sostenuto una mozione che identificava il regime sionista come una delle principali minacce alla stabilità dell’Asia Occidentale, mentre 113 hanno votato contro.

Hamas riferisce la ferma opposizione delle fazioni palestinesi alla risoluzione proposta dagli Stati Uniti

Il Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas) ha annunciato in una dichiarazione che vari gruppi e fazioni palestinesi hanno presentato un promemoria riguardo alla bozza di risoluzione degli Stati Uniti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineando di aver espresso la loro ferma opposizione alla risoluzione proposta dagli Stati Uniti.

Maduro agli Stati Uniti: Salvate prima voi stessi

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha dichiarato durante un discorso pubblico che gli Stati Uniti aspirano a governare il mondo, eppure nessuno si preoccupa dei 40 milioni di statunitensi senza casa. Nessuno si preoccupa dei milioni di statunitensi che non hanno abbastanza cibo da mangiare ogni giorno. Nessuno si preoccupa dei milioni di persone i cui figli non hanno accesso all’istruzione. Ha inoltre fatto riferimento alla situazione critica di oltre 35 milioni di cittadini statunitensi che lottano contro la dipendenza da droghe. Il presidente venezuelano ha criticato gli Stati Uniti per la loro intenzione di “salvare il mondo” con le armi, inviando un messaggio chiaro: “Salvate prima voi stessi negli Stati Uniti.”

Morale dell’esercito ucraino al livello più basso dall’inizio della guerra

Il quotidiano britannico The Telegraph, in un rapporto che fa riferimento alla probabile vittoria dell’esercito russo nella città strategica di Pokrovsk, ha scritto che il morale delle forze militari ucraine è attualmente al livello più basso dall’inizio dell’operazione militare speciale. Il rapporto ha aggiunto che, dopo circa 17 mesi di guerra di logoramento e di attrito, la Russia è sul punto di liberare la città di Pokrovsk nella regione ucraina del Donetsk. La perdita di questa città, ha osservato, potrebbe infliggere un duro colpo al morale e all’unità dell’Ucraina nel mezzo della guerra in corso.