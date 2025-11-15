La BBC annuncia che non pagherà il risarcimento a Trump

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando la BBC, un portavoce del media britannico ha dichiarato: "I nostri avvocati hanno inviato una lettera al team legale del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in risposta a una lettera che avevano ricevuto domenica."

Una parte della lettera afferma: "Riconosciamo che il nostro montaggio ha involontariamente creato l'impressione che stessimo mostrando una parte continua del discorso, e questa azione ha portato alla percezione errata che il Presidente degli Stati Uniti avesse chiesto direttamente un'azione violenta."

Allo stesso tempo, gli avvocati della BBC hanno respinto il pagamento di un risarcimento, scrivendo: "Sebbene la BBC si rammarichi sinceramente per le modalità del montaggio del videoclip, questo problema non può giustificare la presentazione di un'accusa di diffamazione."

Gli avvocati di Trump hanno minacciato di intentare una causa da un miliardo di dollari contro la BBC se non verrà emessa una dichiarazione correttiva, scuse e un risarcimento per i danni.