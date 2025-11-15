Sostegno dei Paesi Arabi e Islamici al progetto di risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il canale di notizie Al Sharq, Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Giordania e Turchia hanno annunciato in una dichiarazione congiunta di sostenere la bozza di risoluzione modificata degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza riguardante Gaza.

Questi Paesi arabi e islamici, al termine della dichiarazione, hanno espresso la speranza che la risoluzione venga approvata il prima possibile.

Si noti che la Missione degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite ha presentato ai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, mercoledì sera, il suo progetto di risoluzione relativo a una missione di pace e alla formazione di una forza internazionale per la stabilità a Gaza.

La bozza di risoluzione richiede la ripresa dell'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza in coordinamento con le Nazioni Unite e propone di autorizzare la creazione di una Forza Internazionale per la realizzazione della pace nella Striscia di Gaza sotto un comando unificato.

Secondo questa risoluzione proposta, questa Forza Internazionale coopererà con l'Egitto e il regime sionista per il disarmo e la protezione dei civili.

Altri punti menzionati nella bozza di risoluzione includono l'autorizzazione al Consiglio di Pace (o organo equivalente) di istituire comitati esecutivi temporanei per gestire l'amministrazione civile a Gaza, oltre a invitare la Banca Internazionale e le parti che sostengono gli aiuti alimentari a creare un fondo per sostenere la ricostruzione di Gaza.

Questa risoluzione proposta sottolinea anche il ritiro del regime occupante da Gaza, che sarà effettuato in più fasi e in base agli standard di disarmo, e insiste sulla presenza di forze di sicurezza intorno alla Striscia di Gaza fino a quando tutte le minacce non saranno neutralizzate.

D'altra parte, questa risoluzione autorizza la continuazione del lavoro del Consiglio di Pace a Gaza fino alla fine del 2027, a condizione che il Consiglio di Sicurezza intraprenda alcune ulteriori azioni, e invita i governi e le organizzazioni ad aiutare nella selezione dei membri del Consiglio di Pace di Gaza e nel suo finanziamento.

Un'altra sezione della risoluzione proposta sottolinea che il Consiglio di Pace di Gaza governerà sulla base dei principi del diritto internazionale, oltre a stabilire condizioni più chiare per il ritiro delle forze sioniste dalla Striscia di Gaza.