Forte esplosione scuote il quartiere di Al-Mezzeh a Damasco

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Today, fonti locali hanno riferito di aver udito il suono di forti esplosioni nel quartiere di Al-Mezzeh a Damasco.

Alcune fonti hanno attribuito le esplosioni a un possibile attacco di droni.

Si sente il rumore dei veicoli di soccorso sul posto e, secondo i resoconti dei media, una donna di circa trent'anni è morta nell'incidente e diverse altre persone sono rimaste ferite. L'esplosione è avvenuta vicino alla Moschea di Al-Rahman.

Anche l'agenzia di stampa ufficiale siriana (SANA) ha annunciato che un'esplosione si è verificata ad Al-Mezzeh, Damasco, e che le autorità stanno indagando sulle dimensioni dell'accaduto.