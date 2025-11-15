  1. Home
Forte esplosione scuote il quartiere di Al-Mezzeh a Damasco

Diverse forti esplosioni hanno scosso il quartiere di Al-Mezzeh, nella periferia di Damasco, capitale della Siria, nel pomeriggio di oggi, venerdì.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Today, fonti locali hanno riferito di aver udito il suono di forti esplosioni nel quartiere di Al-Mezzeh a Damasco.

Alcune fonti hanno attribuito le esplosioni a un possibile attacco di droni.

Si sente il rumore dei veicoli di soccorso sul posto e, secondo i resoconti dei media, una donna di circa trent'anni è morta nell'incidente e diverse altre persone sono rimaste ferite. L'esplosione è avvenuta vicino alla Moschea di Al-Rahman.

Anche l'agenzia di stampa ufficiale siriana (SANA) ha annunciato che un'esplosione si è verificata ad Al-Mezzeh, Damasco, e che le autorità stanno indagando sulle dimensioni dell'accaduto.

