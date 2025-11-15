Iravani: Teheran non si arrenderà mai alla minaccia o alla coercizione

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Amir Saeid Iravani, Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, ha sottolineato: l'Iran non si arrenderà mai alla minaccia o alla coercizione. La nostra risposta si basa unicamente sul rispetto, sullo stato di diritto e sull'uguaglianza, e l'aggressione militare e il terrorismo economico non costringeranno mai l'Iran a rinunciare ai suoi diritti legittimi.

Venerdì, ora locale, in un discorso alla sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha espresso apprezzamento al Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) per la presentazione del recente rapporto, affermando: tuttavia, tali rapporti devono sempre rimanere professionali, basati sui fatti e privi di qualsiasi influenza politica, poiché la credibilità dell'Agenzia dipende interamente dalla loro imparzialità.

Il testo integrale delle osservazioni dell'Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite è il seguente:

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso)

Signor Presidente,

Ringrazio il Direttore Generale per la presentazione del rapporto. Tuttavia, tali rapporti devono sempre rimanere professionali, basati sui fatti e privi di qualsiasi influenza politica; [poiché] la credibilità dell'Agenzia dipende interamente dalla loro imparzialità.

L'energia nucleare è essenziale e insostituibile per lo sviluppo e la sicurezza energetica, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Il trasferimento di conoscenze e tecnologie nucleari, garantito dall'Articolo IV del Trattato di Non Proliferazione (TNP) e dallo Statuto dell'AIEA, è un diritto inerente e inalienabile, non un privilegio. Il sistema di salvaguardie dovrebbe facilitare l'uso pacifico dell'energia nucleare, non ostacolarlo. Qualsiasi tentativo di abusare delle preoccupazioni sulla proliferazione [di armi nucleari] al fine di privare i Paesi in via di sviluppo dei loro diritti legittimi costituisce una grave violazione della lettera e dello spirito del TNP.

È profondamente preoccupante che, mentre alcuni Paesi limitano sistematicamente l'accesso dei Paesi in via di sviluppo alla tecnologia nucleare pacifica, allo stesso tempo forniscano armi e assistenza militare al regime sionista, che non è membro del TNP e possiede un arsenale nascosto di armi di distruzione di massa. Tali doppi standard, uniti ad azioni coercitive unilaterali illegali, minano gravemente la credibilità del regime di non proliferazione e la missione di cooperazione tecnica dell'Agenzia.

Signor Presidente,

Il mondo ha assistito a un atto profondamente criminale e aggressivo nel giugno 2025. Il regime sionista, poche ore dopo l'adozione di una risoluzione politicamente motivata da parte del Consiglio dei Governatori, ha lanciato attacchi pesanti e diffusi contro le installazioni nucleari iraniane sotto salvaguardia, che sono sotto la piena supervisione dell'Agenzia. Questi attacchi criminali hanno preso di mira scienziati iraniani e le loro famiglie, uccidendo o ferendo migliaia di persone e causando ingenti danni materiali.

Gli Stati Uniti, membro permanente del Consiglio di Sicurezza e depositario del TNP, si sono uniti a questa aggressione il 22 giugno, prendendo di mira direttamente le strutture sotto la supervisione dell'Agenzia. Queste azioni hanno costituito una chiara violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite, dello Statuto dell'Agenzia e della Risoluzione 487 (1981) del Consiglio di Sicurezza, che vieta esplicitamente qualsiasi attacco contro installazioni nucleari sotto salvaguardia. Questo attacco non è stato solo un attacco contro uno Stato membro, ma un affronto all'autorità delle Nazioni Unite, alla credibilità dell'Agenzia e all'integrità del sistema di salvaguardie.

Nonostante le pertinenti Risoluzioni della Conferenza Generale dichiarino esplicitamente che qualsiasi attacco armato o minaccia di attacco contro installazioni nucleari utilizzate per scopi pacifici costituisce una violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dello Statuto dell'Agenzia, e nonostante il Direttore Generale abbia ripetutamente sottolineato che le installazioni nucleari non dovrebbero essere attaccate in nessuna circostanza a causa dei gravi rischi per la popolazione, l'ambiente, la sicurezza e la protezione nucleare, nonché per la pace e la sicurezza regionale e internazionale, è con il massimo rammarico che gli attacchi illegali contro le installazioni nucleari pacifiche dell'Iran non sono stati condannati né dall'Agenzia, né dal Consiglio di Sicurezza, né dalla persona del Direttore Generale. Sfortunatamente, anche il Presidente dell'Assemblea Generale e il Direttore Generale dell'AIEA, nelle loro dichiarazioni nell'ambito dell'ordine del giorno di questa sessione, hanno nuovamente evitato di condannare questi attacchi illegali.

Signor Presidente,

La Repubblica Islamica dell'Iran è stata un membro responsabile e impegnato del TNP sin dal 1970. Tuttavia, tre Paesi europei e gli Stati Uniti continuano a distorcere e travisare le attività nucleari pacifiche dell'Iran, facendo eco alle accuse inventate del regime sionista, mentre quello stesso regime, in quanto unico detentore di armi nucleari nella regione e principale ostacolo alla creazione di un Medio Oriente libero da armi nucleari, continua le sue azioni con totale impunità. L'Iran, nonostante atti di sabotaggio, omicidi, sanzioni illegali e ora attacchi diretti alle sue installazioni nucleari sotto salvaguardia, non ha mai violato il JCPOA, il TNP o i suoi obblighi di salvaguardia ed è rimasto sempre impegnato nella diplomazia.

I recenti rapporti del Direttore Generale confermano anche che la sospensione delle ispezioni è stata una conseguenza diretta di questi attacchi armati. La responsabilità di questa situazione ricade interamente sugli aggressori, non sulla vittima [di questa aggressione]. Nessuna delle attuali disposizioni di salvaguardia copre il modo di mantenere l'impegno in condizioni di aggressione armata e minacce continue. È quindi necessario stabilire un nuovo quadro per garantire la sicurezza del personale e delle installazioni nucleari in tali circostanze eccezionali.

L'Iran e l'Agenzia hanno firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) al Cairo il 9 settembre 2025 in un'atmosfera costruttiva per affrontare queste sfide. Sfortunatamente, questo sviluppo positivo è stato immediatamente minato dalle azioni ostili degli Stati Uniti e dei tre Paesi europei, i quali continuano a bloccare qualsiasi iniziativa diplomatica, inclusa la proposta equilibrata di Cina e Russia al Consiglio di Sicurezza.

L'azione dei tre Paesi europei di attivare il cosiddetto "Meccanismo a Scatto" (snapback) è un atto illegale, sconsiderato e inteso a distruggere l'ultimo ponte della diplomazia, ed è quindi nullo e privo di effetti. Essendo essi stessi violatori del JCPOA e della Risoluzione 2231, non hanno alcuna base legale per invocare le sue disposizioni. La Risoluzione 2231 è scaduta in modo permanente il 18 ottobre 2025 e tutte le restrizioni ad essa collegate sono terminate. Qualsiasi tentativo di ripristinarle o re-implementarle è un abuso illegale delle procedure e deve essere respinto con fermezza da questa Assemblea e dal Segretario Generale.

Signor Presidente,

L'Iran non si arrenderà mai alla minaccia o alla coercizione. La nostra risposta si basa unicamente sul rispetto, sullo stato di diritto e sull'uguaglianza. L'aggressione militare e il terrorismo economico non costringeranno mai l'Iran a rinunciare ai suoi diritti legittimi.