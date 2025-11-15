Affermazione britannica sul cambio di rotta di una petroliera greca verso l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'Associated Press, il Centro di Operazioni Commerciali Marittime della Marina Britannica (UKMTO) ha affermato che una petroliera in transito nello Stretto di Hormuz ha improvvisamente cambiato rotta ed è entrata nelle acque territoriali iraniane.

Anche la società britannica di sicurezza marittima Ambrey ha affermato che diverse piccole imbarcazioni avevano intercettato la petroliera prima di questo cambio di rotta.

Secondo questo presunto rapporto, la nave in questione, denominata "Talara", batteva bandiera delle Isole Marshall ed era in rotta dal porto di Ajman negli Emirati Arabi Uniti verso Singapore.

L'Associated Press ha affermato che i dati di tracciamento della nave mostrano che la petroliera ha deviato la sua rotta verso le acque iraniane senza alcuna spiegazione. I proprietari greci della nave non hanno finora risposto alle richieste di chiarimenti.

Fonti marittime hanno riferito che un drone della Marina degli Stati Uniti stava sorvolando per ore l'area in cui si trovava la petroliera Talara.