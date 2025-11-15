  1. Home
  2. servizio
  3. Africa

L'Esercito Sudanese dichiara la Mobilitazione Generale

15 novembre 2025 - 09:26
News ID: 1750437
Source: ABNA24
L'Esercito Sudanese dichiara la Mobilitazione Generale

Il comandante dell'esercito sudanese ha dichiarato oggi, venerdì, la mobilitazione generale affinché la popolazione del Paese si opponga alle "Forze di Supporto Rapido" (RSF).

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Arabiya, Abdel Fattah al-Burhan, Presidente del Consiglio Sovrano e Comandante in Capo dell'Esercito Sudanese, ha annunciato che il destino finale della battaglia con le Forze di Supporto Rapido sarà deciso nella regione del Darfur, e che non ci sarà alcun cessate il fuoco o negoziato con i ribelli. Ha chiesto a tutti i cittadini in grado di portare armi di unirsi alle operazioni militari.

Al-Burhan ha sottolineato che l'unica condizione per il dialogo è il completo disarmo di queste forze. Ha aggiunto che la battaglia in corso continuerà e la sua conclusione sarà decisa nel Darfur, situato nel Sudan occidentale.

Vaste aree del Sudan continuano a vedere un'escalation degli scontri tra l'esercito e le Forze di Supporto Rapido; conflitti che si sono estesi alle aree limitrofe nello Stato del Kordofan, dopo che queste forze hanno preso il controllo della maggior parte del Darfur.

Your Comment

You are replying to: .
captcha