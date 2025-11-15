L'Esercito Sudanese dichiara la Mobilitazione Generale

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Arabiya, Abdel Fattah al-Burhan, Presidente del Consiglio Sovrano e Comandante in Capo dell'Esercito Sudanese, ha annunciato che il destino finale della battaglia con le Forze di Supporto Rapido sarà deciso nella regione del Darfur, e che non ci sarà alcun cessate il fuoco o negoziato con i ribelli. Ha chiesto a tutti i cittadini in grado di portare armi di unirsi alle operazioni militari.

Al-Burhan ha sottolineato che l'unica condizione per il dialogo è il completo disarmo di queste forze. Ha aggiunto che la battaglia in corso continuerà e la sua conclusione sarà decisa nel Darfur, situato nel Sudan occidentale.

Vaste aree del Sudan continuano a vedere un'escalation degli scontri tra l'esercito e le Forze di Supporto Rapido; conflitti che si sono estesi alle aree limitrofe nello Stato del Kordofan, dopo che queste forze hanno preso il controllo della maggior parte del Darfur.