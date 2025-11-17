Il sito statunitense Task and Purpose, che si occupa di questioni militari, ha riferito sabato — citando un pilota collaudatore del bombardiere americano B-52 — che le operazioni nello Yemen hanno mostrato che il sistema di difesa aerea del Paese è molto più avanzato di quanto si credesse in passato. Secondo Pars Today, il pilota americano ha dichiarato che le difese aeree dello Yemen rendono altamente rischiosi gli attacchi diretti dei caccia statunitensi contro lo Yemen.

Media statunitensi: Rimuovere Maduro non porrà fine alla crisi; Prepararsi a un conflitto lungo

In un rapporto, la CNN ha dichiarato che rimuovere Maduro non porrà fine alla crisi del Venezuela; piuttosto, segnerà l’inizio di un confronto lungo, costoso e rischioso per gli Stati Uniti, uno scontro che potrebbe durare anni e avere conseguenze imprevedibili. In questo rapporto, la CNN, riferendosi alla dichiarazione di Trump secondo cui “Maduro è nei suoi ultimi giorni”, ha citato esperti che avvertono che qualsiasi intervento militare degli Stati Uniti potrebbe portare a una prolungata instabilità, al crollo delle strutture di governo e al coinvolgimento degli Stati Uniti in un conflitto costoso in America Latina.

Crescente malcontento in Germania; il governo Merz rischia un crollo anticipato

Bloomberg ha riportato che il governo della Germania, guidato dal Cancelliere Friedrich Merz, sta affrontando una crescente insoddisfazione pubblica poiché l’amministrazione di Berlino non è stata in grado di risolvere i principali problemi del Paese. Secondo il rapporto, Merz rischia di perdere il potere, poiché il suo governo finora non è riuscito ad affrontare molte delle principali questioni della Germania.

Prosegue la crisi interna nel regime sionista; proteste di massa degli ebrei haredi contro la leva militare obbligatoria

Migliaia di ebrei haredi hanno protestato ad al-Quds occupata contro la legge sulla leva militare obbligatoria nell’esercito del regime sionista. Sabato notte, i manifestanti, che protestavano contro le leggi del regime sionista sulla leva obbligatoria, hanno attaccato l’auto di un membro della Knesset, Yoav Ben-Tzur, frantumandone il finestrino. La protesta faceva parte dell’ondata continua di opposizione al piano che richiede agli ebrei haredi di prestare servizio militare.

Gharibabadi: Le azioni unilaterali minano l’ordine globale

Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri dell'Iran per gli Affari Legali e Internazionali, ha scritto su X sabato — dopo il suo incontro con George Katrougalos, un esperto indipendente dell’ONU che si è recato a Teheran per partecipare alla conferenza “Il Diritto Internazionale sotto Attacco: Aggressione e Autodifesa” — che le due parti hanno scambiato opinioni sul rafforzamento di un ordine internazionale democratico ed equo. Secondo Pars Today, egli ha aggiunto che la loro discussione si è concentrata su come le azioni unilaterali e arbitrarie — come l’aggressione e i crimini commessi dagli Stati Uniti e dal regime sionista — minino il diritto internazionale, destabilizzino l’ordine globale e allontanino ulteriormente il mondo dalla giustizia, dall'uguaglianza e dalla pace.