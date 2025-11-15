Trump cede all'inflazione; Riduzione dei dazi per alcuni Paesi dell'America Latina

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando la rivista americana Politico, una fonte informata della Casa Bianca ha annunciato nuovi accordi commerciali con quattro Paesi del Sud e Centro America che potrebbero portare a una riduzione dei dazi all'importazione su alcune merci come caffè, banane e carne bovina.

Secondo la dichiarazione di un alto funzionario dell'amministrazione Trump, gli accordi con questi quattro Paesi saranno finalizzati entro le prossime due settimane, e c'è la possibilità di raggiungere ulteriori accordi entro la fine dell'anno.

L'amministrazione Trump firmerà nuovi accordi commerciali con Argentina, Guatemala, El Salvador ed Ecuador, in base ai quali i dazi all'importazione su alcune merci, tra cui la carne bovina argentina, il caffè e le banane, saranno ridotti.

Secondo l'accordo con l'Argentina, la carne bovina sarà esente dal dazio del 10%, ma la quota di esportazione di carne bovina non cambierà.

I dazi complessivi sulle merci rimangono invariati e altri prodotti provenienti da Argentina, Guatemala ed El Salvador saranno ancora soggetti a un dazio del 10%, e i prodotti ecuadoriani al 15%.

I consiglieri economici di Trump hanno annunciato che la riduzione dei dazi fa parte degli sforzi dell'amministrazione per abbassare i prezzi e che i prezzi di merci come caffè e banane potrebbero diminuire.