Resistenza Palestinese: Il bombardamento del Libano è un duro colpo per i sostenitori della pace con Israele

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, che cita l'agenzia di stampa palestinese Shahab, i Comitati di Resistenza Palestinese hanno rilasciato una dichiarazione in risposta al massacro nel campo di Ain al-Hilweh.

La dichiarazione afferma: "Condanniamo con la massima fermezza l'orribile massacro di palestinesi compiuto dal nemico sionista nel campo di Ain al-Hilweh."

I Comitati di Resistenza Palestinese hanno aggiunto: "Questo nuovo massacro rivela ancora una volta il vero volto del regime sionista, che si basa sul massacro e sul genocidio. Consideriamo l'attacco al campo di Ain al-Hilweh un duro colpo per tutti coloro che sperano nella normalizzazione, nella coesistenza e negli accordi di pace con gli occupanti."

Il nemico sionista ha attaccato il campo di "Ain al-Hilweh" nella città di Sidone, nel sud del Libano, con un attacco di droni poche ore fa, provocando il martirio di 13 persone e il ferimento di altre.

Il regime sionista ha violato il cessate il fuoco più volte negli ultimi giorni e ha preso di mira diverse aree del Libano.