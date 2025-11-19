  1. Home
Resistenza Palestinese: Il bombardamento del Libano è un duro colpo per i sostenitori della pace con Israele

19 novembre 2025 - 11:29
News ID: 1752017
Source: ABNA24
I Comitati di Resistenza Palestinese hanno considerato l'attacco di Israele al campo profughi palestinese come un duro colpo per tutti coloro che speravano nella pace con il regime sionista.

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, che cita l'agenzia di stampa palestinese Shahab, i Comitati di Resistenza Palestinese hanno rilasciato una dichiarazione in risposta al massacro nel campo di Ain al-Hilweh.

La dichiarazione afferma: "Condanniamo con la massima fermezza l'orribile massacro di palestinesi compiuto dal nemico sionista nel campo di Ain al-Hilweh."

I Comitati di Resistenza Palestinese hanno aggiunto: "Questo nuovo massacro rivela ancora una volta il vero volto del regime sionista, che si basa sul massacro e sul genocidio. Consideriamo l'attacco al campo di Ain al-Hilweh un duro colpo per tutti coloro che sperano nella normalizzazione, nella coesistenza e negli accordi di pace con gli occupanti."

Il nemico sionista ha attaccato il campo di "Ain al-Hilweh" nella città di Sidone, nel sud del Libano, con un attacco di droni poche ore fa, provocando il martirio di 13 persone e il ferimento di altre.

Il regime sionista ha violato il cessate il fuoco più volte negli ultimi giorni e ha preso di mira diverse aree del Libano.

